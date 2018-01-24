歐亞絲路長期展望佳 宜採多重資產配置掌握行情

在全球經濟向好的背景下，股優於債的情況預期將持續，但由於估值已在相對高位，預期波動將會增加。富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛認為，2018年最重要的就是做好資產配置，其中中國、歐洲經濟復甦力道明確，將是成長性最高的區域，建議投資人可利用多重資產配置概念來掌握歐亞行情。

謝秀瑛指出，歐亞及絲路經濟圈展望可說整體看俏，除中國經濟與股市長線展望維持穩定正向外，印度與歐洲股市同樣具備經濟穩健、且政策面利多之有利條件，在美股持續創高之際，基於基本面支持且估值相對較低，歐亞市場投資價值浮現。而國內第一檔多重資產型基金—富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)善用多重資產配置概念，包括股、債及多重區域(東亞、歐洲、絲路經濟圈)等布局，除掌握市場趨勢外，亦可在追求創造收益之下兼顧風險平衡。

歐元區經濟擴張來到2011年以來的新高，終於走出歐債泥沼。謝秀瑛分析，經濟數據持續處於高位，2017年12月PMI製造業指數為52.6創歷史新高，而歐元區第三季GDP季增率為0.6%亦符合預期，且德、法GDP亦有優於預期或上修表現，整體數據顯示歐洲復甦勢態仍然強勁；此外，2017年12月ECB會議結果符合市場預期，貨幣政策基本持續以寬鬆定調，儘管近期仍須留意德國內閣及西班牙獨立勢力等事件干擾，基本面支持下仍看好歐股展望。

中國方面也利多頻傳，首先2017年12月經濟數據高於預期和前期，製造業/服務業PMI 來到51.5/53.9，上半年行情更可望在兩會前開始發動，整體第一季格局上行氣勢不墜，尤其中國將於3月初召開人大、政協兩會，市場預期人事佈局穩定後的政策試點利多將浮出水面，政策會轉向明確；另外農曆年後各地將陸續啟動基建動工行情，以及5月A股將開始納入MSCI，都會提前反應。

至於債市方面，謝秀瑛表示，亞洲債市也被預期有良好表現，2017年第四季整體亞洲美元券市場發行踴躍，且主要來自中國、印度、印尼等穩健之新興經濟體。在相同的信用水準下，可以看見存續期間更短同時收益率更佳之標的，增加投資配置彈性。近期受2017年底流動性緊縮的影響，亞洲高收益市場殖利率呈現攀升趨勢，而實際上發行人整體信用風險並未增加，亞洲相關信用違約交換指數接近過去10年之低點，顯示投資人相信目前的信用風險正處於歷史低位，就風險溢酬而言，形成適當之布局時機。

有鑑於持續看好歐亞區域，謝秀瑛建議投資人，可善用國內唯一結合歐亞三大經濟圈的「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」進行全方位布局，該基金運用多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，投資於歐亞三大經濟圈的股票、債券等多重化資產，可有效掌握不同資產的投資特性。