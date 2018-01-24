羅興亞難民:寧死不回緬甸 孟國官員:遣返行動延後

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)「我的兒子被緬甸軍隊殺害，我仍決定留在家鄉。」一名42歲的羅興亞難民沙林(Mohammed Salim)告訴CNN記者：「但後來我的家園也被軍隊摧毀殆盡，緬甸已無我容身之處。」

根據美國《CNN》報導，沙林與他的鄰居上週六(20日)逃往孟加拉。「我們羅興雅的女孩們在夜晚都不敢闔眼入睡，她們在半夜會保持清醒，避免被軍隊抓走。」他的40歲鄰居卡同(Assia Khatun)說：「他們會傷害我們、騷擾我們……使我們的家園充滿悲傷與淚水。」​

自去(2017)年8月25日，緬甸軍方開始對羅興亞人進行「清洗行動」（clearance operations），已有超過68萬8千名羅興亞人跨越緬甸邊境，逃往鄰國孟加拉。在孟加拉的難民表示，他們在緬甸的家園都被軍人與佛教團體焚毀，部分羅興亞人甚至被射殺身亡。

美國與聯合國也曾公開譴責緬甸軍方針對羅興亞人的「種族清洗」(ethnic cleansing)。去年9月，聯合國人權高級專員直指羅興亞危機是「教科書上典型的種族清洗教材」(textbook example of ethnic cleansing)。然而，緬甸政府反駁國際社會的指控，聲稱緬甸軍隊的目標是部分恐怖分子，原因是去年8月，12名安全部隊的人員遭其殺害。

今(2018)年1月10日，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在臉書貼文，坦承近期部分軍人與若開邦（Rakhine State）印丁村（Inn Din）居民共同殺害了10名羅興亞穆斯林，但稱其為「孟加拉恐怖分子」。

孟加拉外交部於1月16日表示，孟加拉與緬甸已達成共識，於未來2年內，將把數以萬計逃離若開邦的羅興亞穆斯林帶回緬甸。但何時將啟動首波羅興亞難民的遣返行動，仍未有確切日期。

一些逃離家園的羅興亞難民，包括剛抵達孟加拉的沙林，都說他們寧可冒著死亡的風險也不願回到緬甸面臨可怕的折磨。「我想，如果能死在這裡(孟加拉)，應該也會蠻開心的，因為這裡是穆斯林國度。」沙林說。

位於孟加拉的難民營，十分簡陋與克難。 (翻攝 Flickr)

羅興亞難民的心聲似乎被聽見了。根據英國《衛報》報導，孟加拉難民與遣返委員會的政府官員卡蘭(Abul Kalam)表示，羅興亞難民被遣返事件引起國際社會的關注，後續的處理也受到質疑與畏懼，遣返行動將延後。

他說，相關文件仍在作業中，在孟加拉的難民營也尚未遷移。

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