全球流感疫情發燒 搭機出國該如何自保？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）流感肆虐全球，對於需要搭乘飛機洽商的旅客來說，密閉、內循環空氣、人群擁擠的空間─飛機艙儼然就是最可怕的病毒繁殖和傳播場所。但又不能因為怕感染而取消行程，旅客們到底該如何自我防範呢？外媒列出了幾個小方法供參考。

全球流感疫情嚴峻，當身邊若有人打噴嚏或咳嗽時，往往造成人心惶惶，專家建議勤洗手外，非必要儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，針對經常性搭機出差的旅客，Health.com列出幾點建議：

搭乘飛機時，盡量挑選靠窗的位子，避免坐在人來人往的走道位子。越隱密的位子，經過的人越少，可降低被感染的機率。另外登機時避開人潮高峰，減少人擠人的機會。

鼻腔和喉嚨過於乾燥時，會使黏膜防衛力下降，無法阻擋細菌侵入，建議多喝水，並隨身攜帶鼻腔噴霧，以維持鼻腔和喉嚨濕潤，降低感冒風險。

曾有研究指出，飛機的餐桌是全機最髒的地方，甚至比馬桶骯髒8倍。由於打掃時間有限，再加上飛機都是來回飛，沒人可以保證機上的每一個餐桌都有被擦拭過，因此建議自備消毒液，上機後將座位和餐桌皆擦拭一遍。

有些人怕冷上機會自備外套，甚至將機艙上方的冷氣空調關閉，此舉不僅會減少空氣對流，甚至增加病毒感染機會，曾有媒體報導，機艙上的冷氣孔是飛機唯一的過濾系統，能使機艙內保持乾淨的循環空氣。