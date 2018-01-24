當鍾肇政文學遇見馬蒂斯藝術：孩童創作魯冰花藝術裝置

(台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導)3月3日至11日，由桃園市政府客家事務局與農業局共同主辦之「2018戀戀魯冰花」系列活動，將於龍潭正式開跑。昨(23)日，客家事務局在三和國小舉辦首場「魯冰花地景藝術工作坊」試水溫，並以《魯冰花》作者鍾肇政的客家文學為主軸，邀請地景藝術家陳杏芬及俄羅斯藝術家林仁亞，攜手打造客家氣息濃厚的地景藝術裝置。

客家局表示，之後將再舉辦4場系列工作坊。透過結合龍潭三洽水週邊的社區與學校力量，強調參與式藝術創作，凸顯魯冰花之美。活動期間，將在三和里、三水里的魯冰花展區「秀」出作品，呈現社區民眾與孩童，一手打造的藝術創作。

本工作坊係由陳杏芬與林仁亞共同規劃，以《魯冰花》小說中所形容小男主角—古阿明作品，具有西方野獸派馬蒂斯的創作風格，與故事場景—三水地景為主，利用大型畫布與顏料，讓三和國小師生發揮創意，盡情揮灑，做出野獸派風格的太陽造型裝置作品。最終，盼能傳達小說中的「最美三溪水」意象，發揚《魯冰花》文本精神。

客家事務局蔣絜安局長表示，「2018戀戀魯冰花」活動效仿日本的「大地藝術祭」，強調區域文化的承傳與發展。客家局希望能藉由本次活動，讓民眾進一步認識龍潭的景觀與藝術，並宣揚客家文學。客家局也呼籲民眾能在春暖花開之際，前往龍潭共襄盛舉，來一趟「魯冰花」之旅。