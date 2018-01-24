(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本中央銀行在昨（23）日召開了「貨幣政策決定會議」（金融政策決定會合），確定繼續維持目前的量化寬鬆政策，希望能夠藉此喚回市場信心。

日本《產經新聞》報導，由於通膨率還離2%有很大的距離，因此有必要將短期利率壓到負0.1%，並控制長期利率維持在0%的水準，於是「貨幣政策決定會議」表決通過，繼續維持量化寬鬆政策，以「撐住」現在的景氣。另外，《產經新聞》還引述日本央行公佈的報告書，指出全球經濟情況良好，讓企業有意願積極投資，因此不變更去（2017）年十月作出的經濟成長率和通膨率的估計值。

另外，《日本經濟新聞》分析，雖然有聲音認爲，目前股市熱絡，日本央行應該「放手」，停止以公開市場行操作，購買交易所交易基金（Exchange Traded Funds），不過日本央行總裁黑田東彥反駁，強調將持續購買。報導分析，黑田這番話，是希望澆熄市場上不安的火苗，向投資人保證央行不會收手。

除了日本國内市場外，歐美市場也相當關注日本央行量化寬鬆政策的去向。《日本經濟新聞》回顧，本月9日，由於日本央行突然減少公債購買量，導致國外投資人懷疑，日本央行是不是在找尋量化寬鬆政策的「出口」，造成投資人抛售美元，購入日圓，日圓便開始升值。

而在昨日黑田演説結束後，投資人便開始放心，而抛售日圓。報導認爲，之後日本央行的「舉手投足」，都將影響外匯市場的變動。

日央行幫市場打強心針 保證繼續實施量化寬鬆

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