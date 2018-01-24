喜歡繪本的你一定不能錯過！《窗邊小荳荳》插畫原作來台展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）2018年適逢岩崎知弘百年冥誕，國立歷史博物館特與日本知弘美術館合作，挑選100件從未於海外展出的經典原作，辦理「童•樂－岩崎知弘經典插畫展」，展品包含廣為人知的《窗邊小荳荳》系列插畫作品、經典童話繪本《拇指姑娘》、《戰火中的孩子》以及畫家於40至70年代所創作的多幅鉛筆素描及水彩作品，希望透過岩崎知弘不同時期的系列畫作闡述畫家生命故事並介紹其獨特技法，讓觀眾近距離欣賞畫作並共感畫家對於孩子內心世界的細膩觀察。

岩崎知弘（1918-1974）是日本第一位女性國寶級繪本大師，少年時便開始學習素描和油畫，十八歲開始學習書法。1956年創作的《一個人也能做到》是知弘的第一本繪本作品，1971年以《小鳥來的那一天》獲得波隆那國際兒童圖書展圖像獎，1973年更以《戰火中的孩子》獲得萊比錫國際書展銅牌獎。知弘於1974年因病過世，享年五十五歲。畫家位在東京練馬區的故居及故鄉長野縣安曇野日後成立了知弘美術館，向世人介紹她的藝術成就。

岩崎知弘《戴草帽的鬼太》

岩崎知弘筆下的兒童形象細膩多姿、觀察細微，因此有「兒童畫家」美稱。知弘終生都以「孩童」作為創作主題，技法上則融合西方水彩畫與東方傳統繪畫，巧妙運用水彩渲染及留白來表現兒童既活潑生動又柔和細膩的形象。由於畫家成長過程經歷過二次世界大戰，體認戰火無情，因此熱愛和平。岩崎知弘創作不懈，持續透過報章雜誌及繪本發表插畫作品，藉由圖像向大眾傳達畫家內心對於孩童的愛與關懷，冀望「讓世界上所有的孩子，都能在和平中過著幸福的日子。」

史博館多年來在引介畢卡索、梵谷、莫內等西方重要藝術家之餘，亦致力擴展臺灣觀眾對新興藝術媒介的視野，陸續展出包括迪士尼與皮克斯等經典動畫藝術。此次規劃「童•樂－岩崎知弘經典插畫展」，除介紹岩崎知弘女士的藝術表現與成就外，更希望能喚醒觀眾的赤子之心與對兒童的愛，並體現畫家終生的期盼－讓孩子在安全與充滿幸福的環境中成長。