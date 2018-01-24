【2018台北國際書展】讀力新時代  分眾閱讀新境界

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）2018年台北國際書展即將於2月6日至11日在世貿一、三館盛大展開，今年書展內容豐富，共有十大展館，除了日前宣布的「以色列主題國館」外，還有結合AR、VR科技展現本土漫畫能量的「漫筆虛實PLUS」，呈現角色IP跨域應用的「台灣角色品牌嘉年華」，以及寓閱讀於遊戲的三館「兒童閱讀體驗館」，希望提供青少年與親子讀者更多元的書展體驗。另外還有五大論壇和超過五百場以上的閱讀活動，呼應「讀力時代」主題，展現閱讀新境界。

文化部表示，延續去(2017)年台北國際書展「展場空間改造」的改革理念，獲得媒體、民眾正面評價與高度支持的世貿一館展區公民書區、文學書區等專題書區，2018年邀請「臺灣勞工陣線協會」、「獨立出版聯盟」及「獨立書店發展協會」共同策展「公民書區」，以「讀字漫遊2037」為主題喚起群眾對紙本閱讀的動力，「文學書區」由文訊、爾雅、洪範、紀州庵文學森林共同開立「文學專門店」， 在書展開航帶領讀者飛向文學宇宙。

另世貿三館童書館兼具親子同歡及國際視野，首度針對4-10歲孩童規劃「兒童閱讀體驗館」，享受實境解謎的樂趣，將閱讀帶入互動體驗中。另外特別推薦「優良讀物主題館」，此外「台灣繪本美術館」重現義大利波隆納書展展出的原創作品，安排12位臺灣插畫家活動，廣向親子招手。

另外書展「漫筆虛實PLUS」、「台灣角色品牌嘉年華」、「數位主題館」、「青年創意館」四個展館，以AR、漫畫、臺灣原創角色及小誌獨立創作，向廣大青少年熱情招手，更聚焦「臺灣原創」。其中「漫筆虛實PLUS」由文化部指導，蓋亞文化、中央研究院數位文化中心、華碩ASUS、偶動漫（霹靂集團）跨界合作，以數位體驗活動展現台灣文化、漫畫、科技產業的相互結合，呈現文化創新應用成果。

位於一館的國際區亦十分精彩，除了巴西、烏克蘭首次參展，歐盟館集結希臘、捷克、愛沙尼亞、奧地利、義大利、葡萄牙等6個國家的出版品，德國館則精選德國原創插畫作品，展現德國的美學和創意，法國館請來龔固爾獎得主蕾拉・司利馬尼(Leïla Slimani)、插畫家克萊孟絲・波萊特（Clémence Pollet）兩位重量級作家來臺。另外泰國、英國、日、韓、香港、比利時等也都展示其出版實力，並印證台北國際書展做為國際出版交流平台的廣度與深度。

本年活動內容多元豐富，文化部敬邀全國愛書人一同前來參與、體驗分眾閱讀的新讀力時代。詳情歡迎前往台北國際書展網頁http://www.tibe.org.tw，或下載手機APP查詢。