國美館2018春節系列活動「名家‧揮毫‧旺福年」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）國立臺灣美術館今年邁入30周年，結合戊戌狗年，特別舉辦「國美叁拾。旺福迎春」春節系列活動，包含107年1月27日(六)舉辦「名家‧揮毫‧旺福年」，邀請書法名家為民眾書寫春聯，及107年2月17日(六)舉辦「祥獅‧樂活‧喜迎春」豐富的慶祝活動，歡迎民眾至國美館共同迎接旺福狗年的來臨。

1月27日(六)「名家‧揮毫‧旺福年」率先登場，邀請106年全國美術展五位得獎書法家張倍源、呂宗城、鄭禮勳、林家男、林滄池與貴賓共同開筆，並為民眾現場揮毫寫狗年吉祥四字春聯，為民眾寫下滿滿祝福，增添新春福氣。活動當日民眾須先排隊領取寫春聯號碼牌與抽獎聯，春聯活動中場休息時間將有抽獎活動，獎項包含由書法名家書寫的吉祥燈籠與七字對聯，為戊戌狗年帶來豐收的開始。

書法藝術影響遍佈東亞各國，是中華文化圈十分特有的藝術形式。國美館透過在全國美術展規劃「書法」競賽類別，鼓勵並推廣從事傳統書法研究及創作的藝術家。「名家‧揮毫‧旺福年」春節活動結合節慶文化與傳統，特別邀請106年度全國美術展得獎藝術家，結合書法藝術與大眾生活結合，將「春聯」的文化意涵與「書法藝術」的美學形式，在常民生活中重新紮根與活化。

國美館除夕及大年初一(2月15、16日)休館兩天，大年初二(2月17日)推出「祥獅‧樂活‧喜迎春」活動，包含熱鬧的「祥獅獻瑞迎財神」、「冬陽迎春音樂會」、「福臨門年曆DIY」，以及「喜迎三十旺旺來」等互動活動。活動精采可期，邀請民眾至國美館享受喜慶滿滿的藝文饗宴。相關訊息請參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw、或國美館臉書粉絲團： https://www.facebook.com/ntmofa/。