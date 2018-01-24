台北美福大飯店 全台價值最高「扭蛋」 福袋獻禮總價值NT$180萬

台北美福大飯店新春搶先獻禮，堪稱全台販售品項最貴的扭蛋機，將限時限量於美福大廳隆重登場，即日起至2月28日推出「福袋扭蛋趣」，顛覆傳統福袋活動方式，改以有趣好玩的扭蛋抽出新春大獎！每顆福袋扭蛋售價NT$2,018，豐富獎項多達26款，限量500顆的新春扭蛋總價值逾NT$180萬。扭蛋福袋內容琳瑯滿目，有皇家套房住宿券(價值NT$47,150)、行政套房住宿券(價值NT$16,170)、七間主題餐廳餐券(價值最高NT$16,170)、餐飲抵用券(價值NT$4,000)及美福Narumi聯名款限量骨瓷盤(價值NT$3,000)等超值獎品，歡迎一起「扭」轉乾坤，替新春「轉」出好手運！活動詳情請洽02-7722-3399。

全台飯店首間福袋扭蛋機 總價超過NT$180萬

台北美福大飯店身為國際級的臺灣自創飯店品牌，自2016年以來相繼榮獲「世界旅遊獎」等多項國際旅遊獎項肯定，並擁有關係企業美福國際頂級肉品供應商的加持，館內住房及餐飲服務深受顧客肯定。為了迎接2018犬歲新春的到來，自即日起至2月28日推出「福袋扭蛋趣」，開運扭蛋福袋每顆售價NT$2,018，每日於飯店大廳銷售，消費者憑扭蛋內含號碼兌換獎項，限量500組(售完為止)，獎項總價值逾NT$180萬。民眾有機會抽中最大獎價值NT$47,150的皇家套房雙人住宿券或二獎價值NT16,170的行政客房住宿券，享受15與32坪寬敞典雅的行政客房或皇家套房乙晚，另含豐盛的彩匯自助早餐兩客，住宿期間還可免費使用男子三溫暖、健身房及全年恆溫游泳池等設備。

講究餐飲品質與服務的台北美福大飯店，同步推出一系列價值非凡的七大主題餐廳餐券與餐飲抵用券。有深受buffet迷喜愛的彩匯自助餐廳早餐券及午餐券，品嚐美福引以為傲的牛肉麵、各式季節時蔬，現切爐烤牛肉、多款異國料理及繽紛甜點等美食。GMT義法餐廳「神戶牛套餐」，賓客則可品嘗到全台首間獲「神戶肉流通推進協議會」指定登錄飯店，合法引進入口欲化、深具風味的日本神戶牛，其曼妙滋味挑動味蕾。適逢寒冬，寒流不時來襲，最適合吃熱呼呼的暖心鍋品，潮粵坊港潮餐廳「一品煲雞鍋」嚴選採用老母雞、雞骨、干貝與豬皮等食材，精心燉煮8-10小時的濃郁膠質湯頭，搭佐花膠、鮑魚等頂級食材，奢華美味再升級！米香台菜餐廳的「御品佛跳牆」搭佐義大利LACRIMA紅酒乙瓶，有鮑魚、松茸、瑤柱、花膠、蹄筋及豬腳等頂級食材，搭配栗子及北菇以鮮美上湯熬煮近8小時，湯頭充份融合各項食材的精華，鮮香味濃，富含豐厚膠質。無固定菜單的晴山日本料理則推出「炭火割烹」雙人套餐，附贈義大利LACRIMA紅酒乙瓶，美酒配佳餚令人難以抗拒。此外，還有館內各餐廳「餐飲抵用券」、Cocoon池畔酒吧精選酒款、美福Narumi聯名款限量骨瓷盤…等多項超值奢華的福袋獎項，趕快來試試手氣吧！