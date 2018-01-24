印度作家：旅客不可錯過台灣原住民文化

南印度主流媒體「新印度快報」近日刊登印度旅遊作家文章，描述太魯閣國家公園精緻風貌，並強調台灣雖是電子產品製造巨人，但旅客更不可錯過原住民部落和文化。

「新印度快報」（New Indian Express）21日刊登印度旅遊作家岡馬司特（Deepika Gunmaste）所撰「沿著台灣步道健行」一文，介紹他在太魯閣國家公園沿著人稱「夢幻山谷步道」的砂卡礑步道健行，及遊覽長春祠等秀麗景點、體驗原住民美食、音樂、舞蹈和文化的所見所聞。

文章介紹台灣開鑿中橫公路連接太魯閣國家公園的艱難，和長春祠悼念因開鑿公路罹難的250位亡靈，並談到太魯閣國家公園坐擁台灣百岳中的27座及全台80%的本土動植物，還有蜿蜒山路、維護良好的棧道和重重隧道，為登山客、單車愛好者和一日遊旅客提供刺激的冒險經歷。

這篇文章也描述作者在當地品嚐佐野蕨脆山豬肉、烤飛魚、鮮竹筍、海菜湯、野米飯及梅子酒等原住民風味餐，和觀賞太魯閣族精緻原住民音樂和舞蹈的經歷。

岡馬司特指出，凡是掌握和熱愛科技的人，都知道台灣是電子產品製造巨人，但建議赴台觀光的旅客更不可錯過體驗台灣的原住民部落和文化。

根據交通部觀光局統計，印度赴台旅客逐年成長，2017年赴台印度旅客達3萬3550人，比前一年成長4.2%，但仍有很大成長空間。

開拓印度赴台旅遊市場的交通部觀光局駐新加坡辦事處主任林信任表示，觀光局將再強化包括婚宴旅遊、企業獎勵旅遊、會展等印度人赴台行程方案，希望持續吸引更多印度旅客來台享受優質旅遊。