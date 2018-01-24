台人遭人口販運 被迫在克羅埃西亞電信詐騙

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)過去一周，有消息自斯洛伐尼亞與克羅埃西亞傳出，一群台人在克羅埃西亞電信詐騙大本營因詐騙中國與台灣網路使用者而被逮捕。

然而，這起電話詐騙案與前例不同。據悉，該詐騙集團共59人，其中多為台灣人，遭人口販運至東歐，並被迫在當地進行電信詐騙。

當地媒體《Jabuka.TV》報導，這起電信詐騙案係於上周四(18日)，由當地警方於克羅埃西亞的首都扎格雷布(Zagreb)所破獲。

據報，經過斯洛伐尼亞與中國警調單位聯手調查數月，再由克羅埃西亞警方執行，始能破獲這起電信詐騙案。

另外，警方發現遭人口販賣的詐騙犯，其住處的生活條件極差，並且只有少量的食物與幾張臥床。

美國媒體《Help Net Security》指出，該人口販運集團首腦，一開始保證提供當地穩定合法的工作，以協助受害者清償各種債務，誘騙受害者至東歐。

受害者一到當地，護照通通被該人口販運集團沒收，強迫受害者共住同一間房舍，並受監視。

數個月後，電信詐騙的營運大本營由斯洛伐尼亞遷移至克羅埃西亞。

與大多電信詐騙手法類似，此次受害者們也透過越洋電話，自稱警察、律師與政府官員。他們透過指控詐騙對象的不法行為，加以威脅，要求支付相關費用，以免除罪行。

該電信詐騙集團已獲利超過美金40萬元。部分涉案的斯洛伐尼亞與克羅埃西亞國民也遭逮捕。

中國要求被逮捕的台灣人也須遣返到中國，以接受審判。中國當局表示：「台灣對於相關詐騙罪行判得太輕，無法達到殺雞儆猴的效果。」

此次克羅埃西亞警方，破獲該電信詐騙集團的影片，如下方所示。