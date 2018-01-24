科技旅宿創新視野~摩鐵也需陽光式經營管理  

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）摩鐵(Motel)在台灣很容易讓人想入非非，但摩鐵的經營管理，卻不能遮遮掩掩。位於台南市的「布拉格春天精品汽車旅館」，在經營管理上，走的就是陽光和親子路線。

菁英學院 臺灣智財科技公司昨(23)日晚間，邀請「布拉格春天精品汽車旅館」副總經理盧盟晃博士，在台北商業大學行政大樓5樓演講廳，分享他用新科技經營和行銷管理的心得。

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

盧盟晃大學時期就開始玩網路，研究搜尋引擎。他說20年前網站排名只要關鍵字越多，越容易排在前面。但現在搜尋引擎規則越來越複雜，搜尋引擎網站排名如何優化（SEO，搜尋引擎最佳化，search engine optimization），成為很大的學問。

2000年大學畢業後盧盟晃和一群朋友開始創業，迄今陸續在雲嘉南一帶已開設5家汽車旅館。其中在嘉義市的汽車旅館，商務房和汽車房加起來，有100多間。算是嘉義市房間數最多的汽車旅館。

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

近兩年經濟不景氣，旅宿業者不免要靠OTA(on-line travel agent)行銷。OTA即大家所熟知的Agoda、Expedia、Booking.com等線上訂房平台。

但在經濟不景氣，旅宿業競爭相對更加激烈的情況下，光靠OTA或Agoda賣房還是不行。如何讓業績脫穎而出，除了利用SEO將網站排名優化，掌握自己網站的經營管理也很重要。

與會者熱烈參與討論 （台灣英文新聞／宇妍 攝影）

盧盟晃和大家分享了網站行銷管理的幾個重點：

要被顧客找到 要傳達旅宿意象 要用起來順手 要減少客服負擔 要帶來訂單

他說，網站被連結的分數高，Google搜尋引擎的排名結果就會在前面。因此內容很重要，文字又比圖片更重要。此外經常更新、內容原創，也有利Google引擎搜尋結果，讓自己的網站更容易被看到。

Motel吸引的客群和一般飯店不同，大多是自由行、開車的人，而非跟團的遊客。但不論如何，盧盟晃認為，從客人的角度思考很重要。例如他會要求房務人員檢查房間內供應的茶包、點心餅乾等，若發現不受客人歡迎，就要淘汰掉。

他說有時旅宿業者也會找部落客免費住房體驗，或付費請部落客寫稿。部落客看旅宿的角度，其實更貼近消費者的角度，對旅宿業者也會形成加分作用。

盧盟晃小檔案​

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

​*文化大學觀光休閒所兼任助理教授

*長期輔導旅宿業之數位行銷及營運~是台灣搜尋引擎優化與行銷研究院資深顧問

*《SEO超入門》共同作者

學歷

*中華大學科技管理 博士

*交通大學數位圖書資訊 碩士

經歷

.布拉格春天精品汽旅副總經理

.奮起湖老街大飯店副總經理

.御花園精品汽旅集團顧問

.台灣行旅遊網顧問

.摩鐵訂房王創辦人