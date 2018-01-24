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科技旅宿創新視野~摩鐵也需陽光式經營管理  

By 宇妍,台灣英文新聞－記者
2018/01/24 15:10

翻攝官網

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）摩鐵(Motel)在台灣很容易讓人想入非非，但摩鐵的經營管理，卻不能遮遮掩掩。位於台南市的「布拉格春天精品汽車旅館」，在經營管理上，走的就是陽光和親子路線。

菁英學院 臺灣智財科技公司昨(23)日晚間，邀請「布拉格春天精品汽車旅館」副總經理盧盟晃博士，在台北商業大學行政大樓5樓演講廳，分享他用新科技經營和行銷管理的心得。

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

盧盟晃大學時期就開始玩網路，研究搜尋引擎。他說20年前網站排名只要關鍵字越多，越容易排在前面。但現在搜尋引擎規則越來越複雜，搜尋引擎網站排名如何優化（SEO，搜尋引擎最佳化，search engine optimization），成為很大的學問。

2000年大學畢業後盧盟晃和一群朋友開始創業迄今陸續在雲嘉南一帶已開設5家汽車旅館。其中在嘉義市的汽車旅館，商務房和汽車房加起來，有100多間。算是嘉義市房間數最多的汽車旅館。

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

近兩年經濟不景氣，旅宿業者不免要靠OTA(on-line travel agent)行銷OTA即大家所熟知的Agoda、Expedia、Booking.com等線上訂房平台。

但在經濟不景氣，旅宿業競爭相對更加激烈的情況下，光靠OTA或Agoda賣房還是不行。如何讓業績脫穎而出，除了利用SEO將網站排名優化，掌握自己網站的經營管理也很重要。

與會者熱烈參與討論 （台灣英文新聞／宇妍 攝影）

盧盟晃和大家分享了網站行銷管理的幾個重點：

  1. 要被顧客找到
  2. 要傳達旅宿意象
  3. 要用起來順手
  4. 要減少客服負擔
  5. 要帶來訂單

他說，網站被連結的分數高，Google搜尋引擎的排名結果就會在前面。因此內容很重要，文字又比圖片更重要。此外經常更新、內容原創，也有利Google引擎搜尋結果，讓自己的網站更容易被看到。

Motel吸引的客群和一般飯店不同，大多是自由行、開車的人，而非跟團的遊客。但不論如何，盧盟晃認為，從客人的角度思考很重要。例如他會要求房務人員檢查房間內供應的茶包、點心餅乾等，若發現不受客人歡迎，就要淘汰掉。

他說有時旅宿業者也會找部落客免費住房體驗，或付費請部落客寫稿。部落客看旅宿的角度，其實更貼近消費者的角度，對旅宿業者也會形成加分作用。

盧盟晃小檔案

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

*文化大學觀光休閒所兼任助理教授

*長期輔導旅宿業之數位行銷及營運~是台灣搜尋引擎優化與行銷研究院資深顧問

*SEO超入門共同作者

學歷

*中華大學科技管理 博士
*交通大學數位圖書資訊 碩士

經歷
.布拉格春天精品汽旅副總經理
.奮起湖老街大飯店副總經理
.御花園精品汽旅集團顧問
.台灣行旅遊網顧問
.摩鐵訂房王創辦人
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