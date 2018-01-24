(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近日韓兩國因慰安婦問題，閙得相當不愉快，因此日本首相安倍晉三是否會前去平昌冬奧，便成爲外界關注的焦點。對此，雖然日本政府的回應一直十分模棱兩可，但今（24）日，安倍確定去了。

《日本經濟新聞》報導，安倍在今日上午，正式確定出席南韓平昌冬奧的開幕典禮。他表示，2020年就換日本東京舉辦奧運，因此希望前往同是亞洲國家舉辦的奧運，順便鼓勵日本選手，希望他們創造佳績。另外，他還告訴記者，將藉此機會，清楚要求南韓總統文在寅，履行2015年的日韓慰安婦協定，並將再次和文在寅強調，唯有美日韓三國聯手，才能夠成功對北韓施加壓力，讓金正恩改變政策。而有關兩位領袖是否將舉行高峰會談，日本官房長官菅義偉表示，一切仍在規劃中。

不過，安倍領導的自民黨黨内，卻有不同的聲音，認爲他不應訪韓。

根據日本《NHK》，自民黨在今日早上舉行了「外交部會」等多個部會的「合同會議」。有出席者控訴，參與平昌冬奧，恐讓首爾，甚至是國際社會產生誤解，以爲東京其實「不在意」南韓是否有履行協定内容，因此反對安倍的出訪。另外，還有人指出安倍的出訪，會對日本的北韓政策，造成負面影響，減緩制裁強度。

安倍確定去平昌冬奧 自民黨内出現反對聲浪

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