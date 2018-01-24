體驗與眾不同的澎湖春節！澎湖福朋喜來登酒店 首推在地深度慶典行程

北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜為台灣四大元宵活動，「乞龜」更是澎湖元宵活動的重頭戲，也是澎湖獨有的民俗傳統。元宵節是澎湖最具特色的重要慶典，澎湖人過元宵，比過年還熱鬧 !更式來澎湖一定要體驗的慶典活動!

澎湖福朋喜來登與澎湖當地旅遊行銷平台沿著菊島旅行合作，推出獨家「旺福迎新春‧好運龜來鬧元宵」元宵專案，由在地達人親自領隊探索元宵節慶，感受澎湖的古城舊道和底蘊豐富的歷史文化、鄉土料理美食，見證百年來繁華熱鬧元宵慶典，以限量精緻小團體路線，體驗與台灣本島與眾不同的澎湖春節。

好運龜來，澎湖元宵沿菊時光列車小旅行

澎湖地方習俗有所謂「 新正玩三天、上元玩三暝 」的說法。澎湖的年輕人春節晚間不跑夜店，專跑廟宇！元宵節連續三天各大小廟宇均會推出各式的乞龜、過平安橋、衝轎仔、神明遶境、猜燈謎等民俗慶典活動，宛如一場宗教嘉年華。

「乞龜」意即乞求神明賜龜。澎湖乞龜習俗由來久遠，據清代舉人林豪著「澎湖廳志」引清朝澎湖通判胡建偉著「澎湖紀略」記載：「各廟中張燈，男女出遊看燈。廟中紮有花卉、人物，男婦有求嗣者，在神前祈杯，求得花一枝或麵龜一個，回家供奉。如果添丁，則明年元宵時，倍數酬謝。」這項獨特宗教民俗以「西乞龜」的稱號和「北天燈、南蜂炮、東寒單」等並列為全台元宵節四大民俗。

澎湖元宵節，從過去的元宵節的乞龜、觀掃帚神、鑽燈腳活動，也逐漸發展出許多不同的慶典活動：

乞龜 ：澎湖元宵節的重心，鎖港大金龜、湖西天后宮文創乞龜、龍門澎湖米龜王更為三大必看重點。2017年鎖港北極殿260兩的大金龜，是全國最重的黃金龜，由澎湖福朋喜來登酒店的副董事長張翔閎乞得，目前在澎湖福朋喜來登大廳展示，並有「金龜擲筊連得十筊！超級好運道」活動，讓旅客體驗澎湖的乞龜擲筊文化。

：澎湖元宵節的重心，鎖港大金龜、湖西天后宮文創乞龜、龍門澎湖米龜王更為三大必看重點。2017年鎖港北極殿260兩的大金龜，是全國最重的黃金龜，由澎湖福朋喜來登酒店的副董事長張翔閎乞得，目前在澎湖福朋喜來登大廳展示，並有「金龜擲筊連得十筊！超級好運道」活動，讓旅客體驗澎湖的乞龜擲筊文化。 過七星平安橋 ：走過平安橋，保佑今年平平安安、順順利利。過橋後再食一顆親手剝殼的紅蛋，象徵「脫殼」，表示災厄污穢去除。

：走過平安橋，保佑今年平平安安、順順利利。過橋後再食一顆親手剝殼的紅蛋，象徵「脫殼」，表示災厄污穢去除。 神明繞境 ：廟宇舉辦神明繞境，保佑村里平安。

：廟宇舉辦神明繞境，保佑村里平安。 衝轎仔 ：農漁業時期，鄉間生活純樸，民情濃厚，農漁民們相信信仰可帶給人民豐收，家庭平安。每逢元宵節，全村齊聚辦理抬轎活動，感謝神明一年來的護佑，更藉著「衝轎仔」的廟會活動，來顯現供奉主神的顯赫神威，乞求風調雨順、國泰民安，活動更展現出村內壯丁的團結景象。

：農漁業時期，鄉間生活純樸，民情濃厚，農漁民們相信信仰可帶給人民豐收，家庭平安。每逢元宵節，全村齊聚辦理抬轎活動，感謝神明一年來的護佑，更藉著「衝轎仔」的廟會活動，來顯現供奉主神的顯赫神威，乞求風調雨順、國泰民安，活動更展現出村內壯丁的團結景象。 外垵漁火瘋點燈：澎湖元宵節保有獨特海洋文化風味，更被列入澎湖八景之一的西嶼漁船燈會，村內百來艘漁船，均趕在元宵節黃昏前返抵港口，在入夜後同時點亮船燈，使得外垵漁港燈火通明，是難得一見的美麗夜景。

澎湖福朋喜來登酒店 攜手 澎湖深度旅遊指標「沿著菊島旅行」獻上【旺福迎新春‧好運龜來鬧元宵】元宵節慶專案，讓旅客經歷古今澎湖元宵習俗，澎湖資深導遊帶領旅客經歷米龜，肪片龜．金龜到各式元宵習俗的歷史走廊，說書澎湖廟宇元宵習俗，親遊外垵溫王宮、烏坎靖海宮、鎖港北極殿等重點特色廟宇慶典，為新的一年招來好運和財運。

好運龜來鬧元宵專車3/2-3/4啟動，八小時精選重點廟宇，以精緻小團七人制，詳盡澎湖廟宇元宵習俗與故事解說，沿途贈送鄉間秘藏美食小吃、肪片龜，深度遊玩澎湖慶元宵！

上元玩三暝‧元宵Fun宵夜：主廚限定牛肉麵、微浮酒吧醇飲優選

澎湖元宵節最in的玩法當然是在華燈初上、夜幕低垂時，來到澎湖最時尚潮酷的酒吧Swave微浮酒吧，一邊享受樂團的熱情奔放，一邊享受美酒佳餚。

【旺福迎新春‧好運龜來鬧元宵】元宵節慶專案，特別精選「元宵Fun宵夜」，讓旅客在跑完廟宇後，填飽五臟廟，享用主廚限定牛肉麵佐上一杯Best Brews精釀啤酒，上元玩三暝！

主廚嚴選牛頰肉特製的福朋精緻牛肉麵，滑嫩細緻的牛肉口感，搭佐Q彈的關廟麵條及新鮮蔬菜、牛骨熬製的甘醇湯頭，以及主廚特製澎湖菜酸，不僅為澎湖福朋喜來登的經典料理，更是不可錯過宵夜美食！“Best Brews醇飲優選”是福朋喜來登推出的一項特色啤酒計畫：為賓客準備數款來自世界各地的精釀啤酒，並根據所在目的地的特點，選擇一款特色的“Best Brews醇飲優選”啤酒，「元宵Fun宵夜」特選澎湖在地啤酒，呈現給旅客們新鮮的口感與酒香，讓旅客在體驗最道地的澎湖味！

這個春節，跟著澎湖福朋喜來登用最地道的方式，深度遊澎湖吧!