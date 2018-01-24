觀光局啟動2018海灣旅遊年  邀您探索10大魅力離島

（台灣英文新聞／廖秋煌台北報導）冷颼颼的天氣總讓人開始想念充滿熱情、活力的夏天，要迫不及待奔向海邊盡情熱力一夏了呢? 當朋友們在討論要去哪裡旅遊時，您是否也想過台灣的離島其實還有許多秘境與故事值得好好深度探索呢!

為善用台灣的島嶼觀光資源，探索台灣離島的魅力，交通部觀光局特別將今年訂為「海灣旅遊年」，並挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣10+島」為活動品牌，強力推展離島觀光旅遊活動＿。

觀光局於今（24）日在台北啟動「2018海灣旅遊年-探索島嶼 就是現在」，在啟動記者會中，由台灣觀光最佳代言”熊”—喔熊組長（Oh!Bear）與主持人，以輕鬆、風趣的互動，告訴大家要如何跳島玩透透、吃夠夠，發掘不一樣的島嶼旅遊風貌。而台東縣長黃健庭也專程從台東前來宣傳綠島、蘭嶼與台東之美。

觀光局周永暉致詞時表示，台灣是個海島國家，但卻從未以國家的層級來推動離島的深度之旅，因此這次的海灣旅遊年將結合當地政府和觀光業者，像是旅行社和飯店，推出優惠的島嶼之旅活動專案。

不僅只有離島，周局長表示觀光局亦期運用「本島+離島」的旅遊模式操作，帶動本、離島觀光共同發展，並挑選出超過20項與海洋旅遊相關之四季在地特色活動，炒熱旅遊話題及捲動旅客參與，期持續吸引國際來台旅客及活絡國民旅遊市場，進而提升台灣整體觀光收入與附加價值。

記者會也揭露了由平面設計大師林磐聳教授親自設計的台灣海灣旅遊的主視覺Logo。

想知道到這十個島嶼旅遊有什麼沒吃到會後悔的山珍海味？哪裡又是網美必打卡的景點？以及種種不容錯過的體驗呢？未來有更多、更新、更優惠的相關資訊，都將陸續公布於喔熊組長（喔熊 OhBear）FB粉絲團、台灣觀光FB粉絲團及台灣觀光資訊網站。

觀光局官員與地方首長共同參與海灣旅遊年啟動儀式

觀光局長周永暉(中)、台灣海灣旅遊的主視覺Logo設計者林磐聳教授(左)與喔熊