防偽貼紙出爐　二代晶片護照預計二月發放

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）外交部今（24）日召開記者會公布第二代晶片護照的防偽貼紙圖樣及後續處理事宜，領務局副局長蔡幼文強調，在護照加簽頁上貼上防偽貼紙不會影響護照整體的安全性及防偽功能，但請持照人千萬不要嘗試將貼紙撕除。

第二代晶片護照去（2017）年底發行後，便被網友指出加簽頁的圖樣似乎是美國華府杜勒斯機場（Dulles International Airport），外交部隨後道歉，並表示將回收已發放出去的護照；而針對內頁誤植，外交部提出解決方案，即是在誤植的內頁上加貼防偽貼紙。

今日公佈的防偽貼紙上，除了印有出國前小叮嚀，貼紙的底圖也已更換為桃園機場第一航廈的部分，加上一架飛機。

蔡幼文指出，原則上加上防偽貼紙的第二代晶片護照將於二月初開始發放。

而領務局護照行政組組長王北平也補充，近日將完成22萬本護照的驗收作業，屆時第二代晶片護照的發放會考量第一代護照的存量，原則上在一月底、二月初開始發放，確切時間將擇日宣布。

王北平表示，他昨日已前往中央印製廠驗收10萬本護照，下週二（29）將會再驗收12萬本。

王北平近一步指出，他已經親自測試過護照防偽貼紙的黏度，貼紙不太可能被撕下來，因為「一撕就破壞掉了。」

蔡幼文表示，經計算一共有296本誤植圖片的第二代晶片護照已經發放出去，其中231本目前還沒有回收，但皆已聯絡到持照人，且他們都表示願意更換；至於有約莫30位持照人至今一直聯絡不上，將會使用書面通知。

至於貼上防偽貼紙的費用，蔡幼文表示，領務局與中央印製廠於1月9日針對此事進行協商，最後決定由領務局負擔22萬本護照加貼防偽貼紙的費用，其餘33萬本中央印製廠自行吸收。

加貼防偽貼紙的費用是以每本30元計算，因此領務局將負擔660萬元費用。

蔡幼文再次強調，第二代晶片護照是由領務局發放，「是有效的身份證明文件，且防偽貼紙也是由權責機關貼上，不會影響護照的功能。」

蔡幼文指出，在第二代晶片護照確定發行時，領務局也會請駐外館處通知各國政府及相關單位，同時也會將樣本交予國內外各相關單位。

此外領務局表示，因護照內頁圖樣誤植將遭懲處的第二階段名單包括領務局前後兩任副局長、前後兩任護照行政組組長、副組長，以及科長等；其中，副局長蔡幼文申誡兩次、護照行政組組長王北平申誡一次，而前任副局長鍾文正（現為代理局長）及護照行政組組長等人的懲處決定還要等外交部審議完畢才會公布。

護照內頁圖樣誤植事件於去年底爆發後，外交部便火速公佈懲處名單，包括時任領務局局長陳華玉及前任局長龔中誠（時任駐加拿大代表），兩人分別被降調外交部參事及調部辦事。