【敘利亞化武攻擊】提勒森：俄羅斯有責任 俄：子虛烏有

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)昨(23)日，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)在巴黎一場會議中表示，針對敘利亞東古塔（Eastern Ghouta）所發生的疑似化武攻擊，俄羅斯應負相當責任。

該場巴黎會議共有來自29國的外交官，針對敘利亞與其他使用化學武器的國家，研商制裁方式與犯罪起訴。 (美聯社)​

根據英國《衛報》報導，提勒森的發言指的是在東古塔一處叛軍聚集地，發生化武攻擊事件隔天。當地民眾約20人受傷，其中多數為孩童。

上週三(17日)，提勒森於加州史丹佛大學(Stanford University)的一場演講中說，為了防止式微的「伊斯蘭國」(Islamic State)捲土重來，美國會把原駐敘利亞的軍隊留在當地。此舉恐激怒莫斯科，使美俄關係惡化，不利新一輪商討解決敘利亞內戰的維也納會談。

「光是昨天，就有超過20位敘利亞平民，且多數為孩童，遭受一場明顯是氯氣(chlorine gas)攻擊事件。」提勒森說：「這對於國際社會，是一重大警訊。阿薩德(Bashar al-Assad)可能仍使用化學武器攻擊敘利亞人民。」

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敘利亞化武攻擊事件不斷，造成大量平民，包括無辜孩童傷亡。 (翻攝 Twitter)

儘管國際撻伐聲浪不斷，敘利亞政府使用化學武器的消息仍不斷傳出。去(2017)年，聯合國更譴責敘利亞政府4月對於當地一反政府村落進行沙林毒氣攻擊，造成超過80人死亡。

提勒森進一步指出，俄羅斯已違反2013年，美俄將移除在敘利亞的化學武器，所簽署之協定。不僅如此，俄羅斯甚至從中協助敘利亞政府取得與使用化學武器，這更是嚴重違反化武相關協定。

去年11月，俄羅斯已兩次利用否決權，阻擋國際專家組團調查敘利亞的化武攻擊事件。對此，俄羅斯否認在聯合國袒護敘利亞，並稱該調查團證據不足且存有偏見。

據悉，從2012年至2017年，敘利亞各地共發生超過130起化武攻擊事件，且多起皆發生於阿薩德有效控制的領土範圍內。

昨日，法國也宣布，其已針對敘利亞化學武器計畫有關人士與企業，進行制裁，不再縱容。制裁手段包括凍結資產等。

在該場巴黎會議前，提勒森與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves le Drian）握手示意。 (美聯社)

對於提勒森的控訴，俄羅斯駐聯合國大使納班濟亞(Vasily Nebenzya)回應表示，美國未經任何調查，即直指敘利亞政府使用化武，「且試圖將俄羅斯拖下水。」

俄羅斯駐聯合國大使納班濟亞(Vasily Nebenzya)。 (翻攝 Twitter)

另據美國《美聯社》，納班濟亞也說，這項控訴是個「詭異的巧合」，竟然恰巧在23日的巴黎會議前夕發生，還發生在由叛軍掌控的東古塔。

納班濟亞更提到，俄羅斯正在研擬一項提案，盼組織一個新的國際調查團，並調查應對化武攻擊負責的對象。

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