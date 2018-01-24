中國孔子學院自主性？中共指導：「服務中國特色大國外交」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國在海外籌設的孔子學院屢次引發爭議，中共中央深改組會議23日明確指出，推進孔子學院改革發展，建設中國特色社會主義文化強國，「服務中國特色大國外交」。

中共總書記習近平23日主持中央全面深化改革領導小組第2次會議，新華社報導，這次會議通過了多項報告和指導意見，包括推進孔子學院改革發展、建立「一帶一路」爭端解決機制等。

在孔子學院方面，指導意見提出「要圍繞建設中國特色社會主義文化強國，服務中國特色大國外交，深化改革創新，完善體制機制，優化分布結構，加強力量建設，提高辦學質量，使之成為中外人文交流的重要力量。」

孔子學院係中國教育部所屬的國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在北京，其章程指出其宗旨是增進海外對中國語言和文化了解而設。根據網站至2016年底的統計，全球已有140個國家和地區建立了512所孔子學院及1073個孔子課堂。

中國海外教學機構「孔子學院」總部總幹事許琳2014年底接受外媒訪問時證實，他們要求海外孔子學院的教學工作遵守中國法律，不許法輪功成員在孔子學院工作，孔子學院教師必須向中國總部報告，拒於課堂上討論中國政府認為的敏感話題等。

中央社報導，去年英國每日郵報曾報導，孔子學院老師被告誡，不要和學生討論天安門事件等敏感議題。近年來，瑞典、法國、美國多所大學紛紛關閉孔子學院，主要是校方想維護學術自由和教學自主性。