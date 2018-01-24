美貿易代表署官網台灣「國旗」離奇消失  外交部：非常失望

（台灣英文新聞／鄧佩儒台北採訪報導）看似不甩中國看法，也拒交出中國欲除之而後快的旅美的中國富商郭文貴，卻在一官方網站默默把台灣的國旗撤下，引發國內媒體關注。外交部發言人李憲章在24日外交部例會上表示，對於美方做法無法理解，也無法接受。

聯合報報導，美國貿易代表署官網，原本的國旗圖案，現已消失不見。聯合報記者分別詢問貿易代表署，為何官網台灣頁面的國旗圖案不見，是故意撤下或網頁設計技術問題，但是截至發稿前，貿易代表署卻未回覆。

國務院領事事務局介紹台灣的頁面，國旗也憑空消失。

台灣的國旗自美政府網站消失並非頭一遭，國務院網站早在去年9月改版後即消失。中華民國駐美代表高碩泰去年10月針對此事受訪指出，這是美方內部的行政作業，表示會進一步與美方了解相關狀況與釐清，但迄今國旗仍不在。

國務院東亞局發言人葛瑞絲・崔（Grace Choi）23日透過電子郵件回覆聯合報記者指出，美國政策不變，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

中華民國駐美代表處23日向聯合報記者表示，已掌握相關訊息，並與美方聯繫，台美關係在雙方共同努力下持續提昇，並擴大在各領域之合作，以深化此一堅實的夥伴關係。

外交部發言人李憲章表示，對於美方的作法「無法理解、無法接受，也感到非常失望。」

李憲章指出，外交部已向美方表達嚴正關切，雖然在台美雙方溝通的過程中，美方強調台美關係依然堅實友好，並且保證美國政府對台政策絕無改變，但是我方認為類似這樣的案件，會造成我國民眾對當前台美關係現況的質疑。

李也補充，我方注意到近來中國持續利用他的「銳實力」，不僅在國際組織內限制台灣的國際參與的空間，而且在原來應該屬於自由開放的網際網路領域也打壓我國，強調這樣的做法完全無助於兩岸關係的發展。