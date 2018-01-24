流感疫情暴走 上周14死創新高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署宣布，現正為流感高峰期，上周類流感急診人數近13萬人，新增52例流感併發重症確定病例，另新增14例流感死亡個案，其中11例未接種本流感季疫苗。

根據疾管署監測資料顯示，國內上週（1月14日至1月20日）類流感門急診共129,593人次，較前一週上升27%；近4週共計57起流感群聚，其中44起發生於校園。

上週新增52例流感併發重症確定病例，其中39例未接種本季流感疫苗；另新增14例流感死亡個案（11例B型、2例H3N2、1例H1N1），均有慢性病史，其中11例未接種本流感季疫苗。

自去（2017）年10月1日起，國內共累計212例流感併發重症確定病例，其中31例經審查為流感相關死亡病例，確定病例及死亡病例感染型別均以B型為多，約佔8成。

引述《中央社》報導，防疫醫師林詠青表示，這些死亡個案的病程都很類似，一開始是咳嗽、發燒等上呼吸道症狀，後續出現呼吸急促、併發肺炎，從發病到死亡平均7到10天。因應流感疫情，民眾還是要落實勤洗手、有呼吸道症狀一定要戴口罩，生病最好就在家休息。

世界衛生組織（WHO）及各國衛生部公布之流感疫情最新報告指出，近期北半球溫帶地區流感活動度持續增加，全球流行病毒型別以A型H3N2及B型為主。目前中國大陸、香港、韓國、歐洲主要流行B型流感；美國、加拿大主要流行H3N2，惟加拿大近期B型流感比例有增加的趨勢；日本則以H1N1為主要流行型別。

疾管署提醒，民眾應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以及生病在家休息等，避免流感病毒傳播。