芬蘭國寶嚕嚕米動畫 2/14台灣上映

來自芬蘭的國寶級卡通「嚕嚕米」，由奧斯卡金像獎動畫團隊打造電影「嚕嚕米冬日樂園」，是芬蘭建國100週年的紀念作品，將於農曆春節前夕（2/14）在台灣上映。

歷史悠久的卡通角色嚕嚕米，來自芬蘭的作家兼插畫家托佛詹松（Tove Jansson）筆下最著名的角色，已推出過不同媒材作品如童書小說、漫畫、動畫卡通、舞台劇等，長久以來深獲大小朋友的喜愛。

根據片商新聞稿指出，由奧斯卡金獎動畫製作團隊全新打造的動畫電影「嚕嚕米冬日樂園」，精美的定格動畫風格呈現有別於以往動畫電影，不僅是芬蘭建國100週年的紀念作品，版權熱銷全球23個國家，更將在台灣農曆春節期間上映。

新聞稿提到，「嚕嚕米冬日樂園」特別找來曾參與奧斯卡最佳動畫短片「彼得與狼」製作團隊的導演耶庫朗斯基（Jakub Wronski），與伊拉卡爾佩蘭（Ira Carpelan）共同執導，重新打造這部芬蘭傳統童話，由嚕嚕米帶領大家一同探索充滿驚奇與歡樂的雪白世界。

新聞稿表示，透過故事中各個充滿人性的角色，經歷平凡生活裡的小快樂，觀眾也藉由嚕嚕米熱愛探險的心，找回過去曾經天真無畏的自己，是一部溫暖人心、情感真摯的家庭動畫電影。「嚕嚕米冬日樂園」2月14日於台灣正式上映。