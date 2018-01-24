〈時評〉藝人無祖國？

惠妮休斯頓的天籟美聲，即使不懂英語的人，聽了還是會忍不住為之鼓掌喝采吧？卓別林（甚至於卡通造型的頑皮豹）的幽默逗趣，即便沒有任何台詞，誰看了不會為之莞爾一粲？可見，藝壇的最高境界就是：藝壇無國界！

藝壇無國界，表示天下之耳有同聽焉、天下之眼有同視焉、天下之心有同感焉，是以世界級的偉大藝人，已然突破國界，成為世人的瑰寶。退而其次，區域型的藝人，舞台往往也能延伸到國境之外，許多日本、南韓藝人來台演出時，眾多粉絲簇擁機場熱情迎迓的場景就是最好的說明。

台灣藝壇人士，只要能耐夠，東北亞、東南亞照樣暢行無阻，海闊天空走向歐美者更大有人在（如閃靈樂團），台灣藝人因為身分成色可能吃上閉門羹的國家，數來數去，中國大概是唯一的一個！

因政治理由遭中國封殺打壓的台灣藝人，較知名的典型範例有：2000年陳水扁總統就職典禮中演唱「國歌」的張惠妹，2013年於英國開唱時亮出「國旗」的張懸，2014年現身立法院聲援「反黑箱服貿」的盧廣仲，2015年底在韓國綜藝節目中手拿「中華民國國旗」揮舞的旅韓藝人周子瑜，2017年由具有「台獨」標籤的文化部2千萬輔導金補助、執導並主演《我的男孩》的林心如。

老實講，藝人不能演藝歸演藝、政治歸政治，是台灣藝人的悲哀宿命！中國想封殺誰、打壓誰，根據什麼理由意義不大，反倒是看看被封殺打壓者第一時間如何面對反應才別具意義！

先看16歲的周子瑜：人生的閱歷才剛起步，能懂得多少政治的是圓是扁？面對中國人的排斥，驚嚇之餘的「讀稿道歉」，以「我始終為自己是一個中國人感到驕傲」向中國人交心，有幾分是出自內心，幾分是出自背後「大人」的鋪排？看看多少「驕傲的中國人」大腹便便在美國加州華人坐月子中心待產，看看香港首富李嘉誠全家人都拿加拿大護照，「始終為自己是一個中國人感到驕傲」的天真說詞，會不會讓中國的「高端人口」啼笑皆非？

其次，張惠妹說的「我不過是一個歌手，卻被畫上政治色彩！」、「我沒有政治意識」，雖然跟政治撇清關係，卻沒有親口說出背棄、出賣台灣的言論，這顯然讓中國不盡滿意，乃遭封殺四年。盧廣仲所屬公司添翼創越工作室聲明強調的「盧（廣仲）從未參與政治討論」、「從未有強烈政治主張」 、「從未說過自己不畏封殺」，比張惠妹的說詞多了點討饒的意味，但因有立法院聲援「反黑箱服貿」的影像證據，沒有更露骨地違背藝術工作者的良心，以今日之我否定昨日之我的表態，中國那容易善罷干休？林心如急切的聲明「以前不曾、以後也不會支持台獨」，是進化版的交心術，能不能左右逢源？最後會不會落得在台灣、中國兩面不是人，有待時間分解。

相形之下，歌手張懸的骨氣讓人肅然起敬，她面對中國的封殺打壓不是卑躬屈膝討饒，而是更勇敢地挺身而出聲援台灣的反黑箱服貿學運與香港的和平佔中運動。張懸以實際行動告訴我們，藝人要有比盲目追求金錢更重要的堅持與理念！張懸告訴我們：藝壇無國界，不等於說藝人無祖國！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）