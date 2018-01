第90屆奧斯卡 完整入圍名單

(中央社加州比佛利山23日綜合外電報導)第90屆奧斯卡金像獎所有入圍名單今天揭曉,頒獎典禮將於2018年3月4日舉行,以下為完整獎項入圍名單:

●最佳影片

「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)

「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「逃出絕命鎮」(Get Out)

「淑女鳥」(Lady Bird)

「霓裳魅影」(Phantom Thread)

「郵報:密戰」(The Post)

「水底情深」(The Shape of Water)

「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

●最佳導演

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)/「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

喬登皮爾(Jordan Peele)/「逃出絕命鎮」(Get Out)

葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)/「淑女鳥」(Lady Bird)

保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)/「霓裳魅影」(Phantom Thread)

吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)/「水底情深」(The Shape of Water)

​●最佳男主角

堤摩西夏拉梅(Timothee Chalamet)/「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)

丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)/「霓裳魅影」(Phantom Thread)

丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)/「逃出絕命鎮」(Get Out)

蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)/「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)/「羅曼先生您好」(Roman J. Israel, Esq.)

●最佳女主角

莎莉霍金斯(Sally Hawkins)/「水底情深」(The Shape of Water)

法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)/「意外」(Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

瑪格羅比(Margot Robbie)/「我,坦雅」(I, Tonya)

瑟夏羅南(Saoirse Ronan)/「淑女鳥」(Lady Bird)

梅莉史翠普(Meryl Streep)/「郵報:密戰」(The Post)

​●最佳男配角

威廉達佛(Willem Dafoe)/「歡迎光臨奇幻城堡」(The Florida Project)

伍迪哈里遜(Woody Harrelson)/意外」(Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

李察詹金斯(Richard Jenkins)/「水底情深」(The Shape of Water)

克里斯多夫普拉瑪(Christopher Plummer)/「金錢世界」(All the Money in the World)

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/「意外」(Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

​●最佳女配角

瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)/「泥沼」(Mudbound)

愛莉森珍妮(Allison Janney)/「我,坦雅」(I, Tonya)

蕾絲莉蔓薇爾(Lesley Manville)/「霓裳魅影」(Phantom Thread)

蘿莉麥卡夫(Laurie Metcalf)/「淑女鳥」(Lady Bird)

奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)/「水底情深」

​●最佳藝術指導

「美女與野獸」(Beauty and the Beast)

「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)

「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「水底情深」(The Shape of Water)

​●最佳攝影

「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)

「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「泥沼」(Mudbound)

「水底情深」(The Shape of Water)

​●最佳服裝設計

「美女與野獸」(Beauty and the Beast)

「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

「霓裳魅影」(Phantom Thread)

「水底情深」(The Shape of Water)

「女王與知己」(Victoria & Abdul)

●最佳音效剪輯

「玩命再劫」(Baby Driver)

「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「水底情深」(The Shape of Water)

「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi)

​●最佳混音

「玩命再劫」(Baby Driver)

「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「水底情深」(The Shape of Water)

「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi)

​●最佳動畫短片

「親愛的籃球」(Dear Basketball,暫譯)

「花園派對」(Garden Party,暫譯)

「失物招領」(LOU,暫譯)

「爸爸的打包術」(Negative Space)

「反叛的童謠」(Revolting Rhymes,暫譯)

​●最佳原創配樂

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「霓裳魅影」(Phantom Thread)

「水底情深」(The Shape of Water)

「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi)

「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

​●最佳外語片

智利/「不思議女人」(A Fantastic Woman)

黎巴嫩/「羞辱」(The Insult)

俄羅斯/「當愛不見了」(Loveless)

匈牙利/「夢鹿情謎」(On Body and Soul)

瑞典/「抓狂美術館」(The Square)

●最佳動畫片

「寶貝老闆」(The Boss Baby)

「戰火下的小花」(The Breadwinner)

「可可夜總會」(Coco)

「萌牛費迪南」(Ferdinand)

「梵谷:星夜之謎」(Loving Vincent)

●最佳原著劇本

「愛情昏迷中」(The Big Sick)

「逃出絕命鎮」(Get Out)

「淑女鳥」(Lady Bird)

「水底情深」(The Shape of Water)

「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

​●最佳改編劇本

「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)

「大災難家」(The Disaster Artist)

「羅根」(Logan)

「決勝女王」(Molly's Game)

「泥沼」(Mudbound)

​●最佳原創歌曲

「泥沼」(Mudbound)/「Mighty River」

「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)/「Mystery Of Love」

「可可夜總會」(Coco)/「Remember Me」

「馬歇爾」(Marshall)/「Stand Up for Something」

「大娛樂家」(The Greatest Showman)/「This Is Me」

●最佳紀錄長片

「國寶銀行:小可坐牢」(Abacus: Small Enough to Jail)

「最酷的旅伴」(Faces Places)

「伊卡洛斯」(Icarus)

「阿勒坡最後的男人」(Last Men in Aleppo)

「堅強之島」(Strong Island)

●最佳剪輯

「玩命再劫」(Baby Driver)

「敦克爾克大行動」(Dunkirk)

「我,坦雅」(I, Tonya)

「水底情深」(The Shape of Water)

「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

​●最佳視覺效果

「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)

「星際異攻隊2」(Guardians of the Galaxy Vol. 2)

「金剛:骷髏島」(Kong: Skull Island)

「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi)

「猩球崛起:終極決戰」(War For The Planet Of The Apes)

​●最佳紀錄短片

「伊蒂絲與艾迪」(Edith+Eddie)

「天堂在405公路塞車」(Heaven Is a Traffic Jam on the 405)

「打擊海洛因」(Herion(e))

「用刀的技巧」(Knife Skills)

「示意停車」(Traffic Stop)

●最佳實景短片

「迪卡部小學」(DeKalb Elementary)

「十一點鐘」(The Eleven O'Clock)

「我的姪子愛默特」(My Nephew Emmett)

「沉默的孩子」(The Silent Child)

「我們這些人」(Watu Wote/All of Us)

●最佳妝髮

「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)

「女王與知己」(Victoria & Abdul)

「奇蹟男孩」(Wonder)(譯者:陳乃瑜/核稿:徐崇哲)1070123