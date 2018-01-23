阿拉斯加外海規模7.9大地震引發海嘯警報 氣象局: 將不影響台灣

(台灣英文新聞/ 國際組綜合報導) 根據中央社報導，美國阿拉斯加灣今天清晨發生規模8.2大地震，當局迅即警告當地民眾遠離海岸，以防海嘯來襲。根據報載估計，海嘯引發的浪潮可能在9小時至10小時後抵達台灣東北部外海, 但台媒報導雖然氣象局初步估計海嘯將不影響台灣，但還是提醒民眾避免前往海邊。

根據美國地質調查所（USGS），這次地震於今天上午當地時間9時31分（台灣時間下午5時31分）發生，震央在阿拉斯加州契尼亞克（Chiniak）東南方256公里，震源深度25公里。USGS最初發布的規模為8.2。

阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）的緊急事故管理局（Office of Emergency Management）發出海嘯警報，告訴阿拉斯加州和加拿大卑詩省（British Columbia）的民眾：「如果你們位在這處海岸地帶，請前往內陸高地。」

根據蘋果日報報導當局發布海嘯警報，目前已偵測到11公尺高的大浪，未傳有任何傷亡。



根據中央社報導，當局除對阿拉斯加和加拿大部分地區發出海嘯警報，也籲請美國西岸和夏威夷提高警戒。



太平洋海嘯警報中心說：「根據所有可取得的資訊，這次地震可能引發海嘯，而且即使對遠離震央的地區仍可能有破壞性。」



警報中心又說，倘若發生海嘯，最早可能於凌晨4時23分（格林威治時間14時23分）抵達夏威夷。



日本氣象廳表示，已針對此海嘯對日本的影響展開調查，認定不會影響到日本。根據蘋果日報報導，氣象局初步估計海嘯將不影響台灣。