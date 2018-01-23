106學年度「閱讀融入課程教學」發表暨頒獎典禮

新北市政府教育局今（23）日於自強國中辦理「106學年度閱讀融入課程教學示例與試題徵選」成果發表會暨頒獎典禮，特優及優選之教師團隊經驗分享讓教師相互觀摩學習，教育局林奕華局長親自出席頒獎並揭曉2018年新北閱讀教育期許代表字-融，並與現場的老師們共同進行年畫與春聯實作。

林奕華局長表示，為因應新課綱實施，新北市培植教師跨學科、跨領域的課程教學，積極鼓勵教師運用閱讀策略，跨領域合作設計主題式教學方案或試題，除推廣國中閱讀教學及評量優良示例，並共同發展閱讀教學創新動能的積極策略，促進新北教師再進化。

本次徵選出10件閱讀教學示例及9件閱讀試題徵優秀作品，共計44名教師獲得肯定。其中閱讀教學示例特優作品為福和國中林雯淑等2位老師的「中學生的說話之道」；優選作品有重慶國中胡家鳳等4位老師「型男正妹享瘦的祕密」與鷺江國中顏培宜等2位老師「向偶像學習」，閱讀教學示例榮獲特優及優選之教師表示，教學設計係從文本出發，運用閱讀理解策略貫串學習，引導學生自主參與主題式學習活動，以培養學生的核心素養及生活實踐能力。此外，閱讀試題徵選特優作品為三峽國中李佩芳等3位老師「看懂報導，知識充到飽！」；優選作品有安溪國中張渺苹等4位老師「PISA大師開試」與桃子腳國中小何信甫老師「中國歷史人物－課堂閱讀討論」。

自強國中池旭臺校長表示，校長們組成閱讀教育社群，擘劃新北市閱讀教育推動方針與各項計畫，首次辦理閱讀融入課程教學示例徵選即獲得廣大迴響。

新北市教育局致力推動閱讀教育，106學年度於中小學共設置133位閱讀推動教師，並逐年挹注經費活化校園閱讀空間與設備，從101年至106年共投入3.66億元，改造了223所中小學圖書館，同時累計投入超過7000萬元購買圖書，使本市學生擁有圖書冊數，國中部分達每生22冊，國小部分達每生32冊，7年來共有32所中小學榮獲教育部閱讀磐石獎，成效卓越。