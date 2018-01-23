富邦集團連續第二年捐贈創世基金會  加碼950萬元認捐1500桌尾牙

歲末年終之際，富邦集團發揮人飢己飢的精神，今(23)日宣布，將連續第二年捐贈創世基金會，加碼捐贈950萬元「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30」活動，其中包括寒士尾牙1500桌，以及200萬元捐贈創世基金會「植物人常年服務」之用，希望能夠拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關懷和關注，正向轉動世界！

富邦集團表示，近日得知創世基金會將於2月4日舉辦「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30」，透過外界的捐款認桌來提供遭逢不幸的植物人家庭、街友、獨居長輩、弱勢單親媽媽，以及三餐不繼的寒士享用一餐豐盛的暖食。富邦集團（包括富邦慈善基金會）去年曾捐贈500萬元，認捐1000桌尾牙。今年受景氣不佳影響，募款困難，富邦集團（包括富邦慈善基金會）決定加碼捐贈950萬元，除認捐1500桌尾牙外，亦捐贈200萬元給創世基金會植物人常年服務，希望藉此邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。

富邦集團表示，2017富邦集團高雄場謝年會已於上周六(20日)舉辦，台北場即將在2月3日登場，兩場謝年會共計席開1500多桌，透過謝年會來感謝全體同仁過去一年的辛勤付出；而在富邦同仁享受豐盛尾牙宴之際，今年也捐助了1500桌的寒士尾牙宴，希望讓街友寒士等弱勢朋友同樣感受過年團圓的溫馨氣氛，好好享用一餐暖食。這份暖食，也代表富邦集團具體落實「與社會共好」的公益理念，正向轉動世界。

長期以來，富邦集團透過旗下四大基金會深耕公益領域，並自許為社會發電機，落實飲水思源的精神；其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，自1988年成立以來，今年將屆滿三十年，秉持著「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念，以公益為使命。未來，將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。