西洋情人節逢小年夜 台中金典推情人節特惠

今年的2月14日西洋情人節，正好碰上小年夜，不僅情人苦惱，很多相關的業者也開心不起來，擔心被農曆春節沖淡了情人節的過節氣氛，影響買氣！台中金典酒店為了和大家一同「迎新春曬恩愛」，讓情人們還是能夠享受浪漫情人節，特別在栢麗廳提供「2520愛我愛你」特惠方案，除設置精心佈置溫馨浪漫專區外，還將獻上龍蝦等美食饗宴！

台中金典酒店12樓栢麗廳在情人節特別推出浪漫的「2520愛我愛你」特惠方案，雙人同行愛戀價只要NT$2,520+10%元，同時，餐價中還包含了每人一隻的龍蝦，另外，還可盡情享用新鮮蝦、蟹、日式現切生魚片、多元化的精緻熱菜，以及主廚現場烹調各式料理、現做窯烤比薩等自助百匯料理。若和栢麗廳平日餐價比較，相當於每人只要加88元就可以享受龍蝦乙隻，非常划算！

除了栢麗廳，同樣位於12樓的蘿拉牛排館及金典鐵板燒，則於情人節期間，推出超優惠的浪慢情侶雙人海陸套餐，以浪漫優惠價NT$2,520+10%元，即可享用緬因活龍蝦搭配爐烤美國特級牛小排的海陸饗宴，還加贈熱紅酒，再搭配上舒活沙拉吧、甜點吧及湯品，同時欣賞窗外的城市夜景，浪漫情境讓兩人感情在享用餐點時能更加溫！

就算今年西洋情人節巧遇農曆春節的小年夜，但台中金典酒店還是希望大家能夠享受一個浪漫情人節，一邊品味台中金典主廚準備的頂級精緻料理，一邊欣賞台中市的夜景，情人套餐即日起已經可以開始接受預約，訂位專線：04-2324-6111。

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