台南大億麗緻酒店  精緻佳餚+粉紅甜點 讓幸福加溫

浪漫西洋情人節即將到來，台南大億麗緻酒店「亞洲食錦鐵板燒餐廳」2月14日情人 節當天特別推出「西洋情人節海陸套餐」，讓您用美食表達對另一半 的濃濃情意。

套餐包含「香煎白鯧魚佐奶油松露醬」、「 深海帝王蟹腳」、「大明蝦佐海膽醬」(加價NT$700可升級波 士頓龍蝦半隻)，主菜可選「老饕極品美國肋眼牛排4oz 」、「紐西蘭法式羊小排」或「酥皮嫩雞腿」，每套NT$1,79 9元起，看資深五星主廚現場舞刀弄鏟，以少油低鹽方式用心烹調， 精緻呈現12道美味佳餚，亦有點心吧、哈根達斯冰淇淋無限享用， 不僅豪華豐富，美食及表演的極致奢華享受，讓情人感情加溫， 增添甜蜜回憶！

另「點心坊」和「新光三越專櫃」於2月1日~2月14日西洋情人 節期間特別推出「戀曲」，以瑞士70%巧克力為蛋糕體，特選清甜 微酸覆盆子凍及百香果凍為雙層內餡，巧克力及覆盆子凍層層堆疊， 入口香甜綿密、質地清爽滑順，接著淋上粉紅巧克力，包裝為一個精 緻的禮物盒，最後別上一朵手工巧克力捏成的粉紅玫瑰，除了果凍的 清甜還能品嘗到巧克力的香濃，更具層次口感，與另一半共享甜蜜幸 福滋味，每模4吋NT$550，須於提貨日前三日預訂。更多詳情 請上官網 www.tayihlandis.com.t w ，訂位、 訂購專線(06)2135555轉亞洲食錦鐵板燒、點心坊或( 06)303-0017新光三越西門店B2大億麗緻專櫃

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