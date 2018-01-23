盛世、太陽及鑽石公主號遊輪  進駐臺灣基隆為母港

全球最大嘉年華遊輪集團旗下亞洲第一遊輪領導品牌-公主遊輪，自2013年進入臺灣市場後，連年創佳績，每年航次、運載人次穩定成長，自 2014 年到 2017 年，航次成長 6 倍，載運人次更是增加 8 倍之多。2018年預計52航次213天數超過14萬人，更創下「首家」國際遊輪「首次」一年三艘遊輪進駐臺灣基隆為母港紀錄，顯見公主遊輪對臺灣市場的重視。

除了專為亞洲打造的旗艦級遊輪盛世公主號，將於春天展開臺灣首航外，緊接登場的太陽公主號與鑽石公主號，都將以基隆為母港，展開近八個月的航班服務，三艘各具特色與風格的遊輪，讓不論追求奢華享受行程、夏日親子旅遊或日式精緻服務的臺灣旅客，都能在公主遊輪上獲得不同的旅行需求及樂趣，享受到國際水準的頂級與創新設施服務，讓臺灣民眾感受不同於以往的海上之旅新體驗。

公主遊輪自 2013 年於臺灣設立分公司以來直到2017 年，航次成長 6 倍，載運人次更是增加 8 倍。而 2017 年更是飛躍性一年，共計有 49 天航次 193 天航程，載運量也突破 13 萬人次，較 2016 年的 27 個航次 100 天航程，載運 6 萬多人次相比，直上兩倍之多。

同時公主遊輪也致力經營 Fly Cruise，將國外旅客帶入臺灣，根據數據 2017 年公主遊輪來臺遊輪旅客成長至 1.6 萬人次，其中港澳旅客即佔比 35%、東南亞 31%、日本 11%，並協助觀光局推動來臺空海聯營旅遊獎助，以臺灣為交通節點並結合航空與遊輪產品的空海聯營旅遊行程體驗臺灣不同風貌，訂定獎助方案。

而甫於 2017 年 3 月完工下水，專為亞洲旅客量身打造的旗艦級遊輪 - 盛世公主號 - 不僅融入華人文化與美食，一推出隨即榮獲韓國濟州郵輪論壇中「2017亞洲最佳郵輪」的肯定，也將在2018年帶給臺灣旅客奢華高級遊輪饗宴。

此外，為了讓臺灣遊輪產業更加蓬勃發展，公主遊輪積極與政府、學校多方合作，透過參加不同遊輪產業論壇，提升臺灣遊輪市場競爭力，並改善自身雇用政策，也讓更多人才發揮專長。