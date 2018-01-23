中國限娛令無限上綱！禁用嘻哈、刺青藝人

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）中國廣電總局宣傳司司長高長力日前在宣傳例會上，明確指出廣播電視邀請嘉賓應堅持「4個絕對不用」標準，即「不用紋身藝人」、不推「嘻哈文化」、「亞文化（非主流文化）」、「喪文化（頹廢文化）」。



中國媒體報導，高長力會上提到「4個絕對不用」的標準，意即對黨離心離德、品德不高尚的演員堅決不用；低俗、惡俗、媚俗的演員堅決不用；思想境界、格調不高的演員堅決不用；有汙點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用。此外，高長力還明確要求節目中紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）、喪文化（頹廢文化）不用。



蘋果報導，從《中國有嘻哈》打響名號的GAI（周延），18日被爆退出湖南衛視《歌手》比賽、畫面刪光，他的微博名稱也從「超級無敵GAI」改為「GAI周延」，並刪除「說唱歌手」的標籤，被指坐實上述規定。



此外，中國節目本就對紋身（刺青）有所管制，如吳尊的手臂及小腿原本有大片刺青，他演出的《爸爸去哪兒》屬於親子闔家觀賞，播出時刺青被打馬賽克；如今主管機關明確下達禁令，是否紋身藝人此後都無法上節目，還有待觀察。

網友聞此令，紛表示不可思議，aegis43210指出，中共在抗拒外來文化入侵中，應該是為恢復帝制做準備。gsuper則表示，這是中國的維權手段，民智越開放 越不利於維持政權。