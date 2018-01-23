病毒性腸胃炎流行期 上周急診人數破12萬

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內腹瀉疫情上升，群聚案件中以感染諾羅病毒為主。目前為病毒性腸胃炎好發季節，疾病管制署提醒，病毒性腸胃炎具有高傳染力，且容易引發群聚感染，民眾應留意飲食衛生，並養成正確勤洗手的習慣，如出現疑似症狀，除了儘速就醫外也應落實生病在家休息，以避免病毒傳播提升疫情風險。

疾管署統計，上週全國門急診腹瀉就診達128,492人次，較前ㄧ週上升13%；另近4週共計25起腹瀉群聚案件，以校園群聚案件（12起）占多數，檢出病原以諾羅病毒為多。

疾管署提醒，民眾如廁後、進食或準備食物前落實勤洗手、做好個人衛生防護，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件，食物澈底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品）。旅宿及餐飲業者應留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應儘速就醫並在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養；病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用0.1%濃度漂白水（20cc漂白水+1公升清水）擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前應戴上手套與口罩，並用0.5%濃度漂白水（100cc漂白水+1公升清水）消毒清理。