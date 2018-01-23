台灣主題樂園業公益活動與寒假限定優惠方案出爐 先玩先贏

隨著寒假的到來，今年台灣好樂園再度聯手做公益，發起「2018台灣好樂園 10萬+圓夢計畫」活動，招（優）待社會弱勢族群入園，各樂園業者將以10萬人次為目標；除了做公益獻愛心外，各家主題樂園也規劃一系列寒假限定優惠及精彩活動。
交通部觀光局今(23)表示，今年主題樂園將持續響應公益，招待或優待弱勢朋友入園，有需要的單位、團體可與樂園接洽，由園方提供協助。該局將規劃台灣好樂園網公益集氣專區，定期統計樂園實行公益件數，期達到招（優）待超過10萬名弱勢朋友入園遊玩的圓夢目標。
今年各家主題樂園也規劃限定優惠及精彩活動(如活動方案一覽表)，內容包括：生肖屬狗優惠、門票買一送一、兩人同行一人免費、壽星免費玩等優惠，及多項精彩的園區活動將與民眾同歡；另外也規劃公共運輸優惠方案，主題樂園將與鄰近高鐵、臺鐵、客運及相關公共運輸結合，推出入園優惠，詳情可至台灣好樂園官網上一探究竟。
寒假及春節連續假期人潮眾多，建議民眾多利用公共運輸系統入園，免塞車又環保，還可響應節能減碳，現在就快安排到台灣好樂園，先玩先贏。
附表1：2018台灣好樂園寒假活動方案簡表
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主題樂園
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活動方案
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雲仙樂園
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超值1日遊399元起；1泊2食精緻雙人房4,500元起
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野柳海洋世界
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門票買1送1、園區消費9折
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小人國主題樂園
(公共運輸優惠)
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六福村主題遊樂園
(公共運輸優惠)
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小叮噹科學主題樂園(公共運輸優惠)
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萬瑞森林樂園
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活力森林團購(10人以上)每人399元，含入園、漆彈、山訓、滑草與教官指導。
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西湖渡假村
(公共運輸優惠)
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香格里拉樂園
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即日起12歲以下免費入園，全民188元
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麗寶樂園
(公共運輸優惠)
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東勢林場遊樂區
(公共運輸優惠)
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九族文化村
(公共運輸優惠)
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泰雅渡假村
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生肖屬狗，免門票入園
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杉林溪森林生態渡假園區(公共運輸優惠)
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森呼吸專案兩人成行2,399元/間；幼稚園以下入園免費
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劍湖山世界
(公共運輸優惠)
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頑皮世界
(公共運輸優惠)
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尖山埤江南渡假村
(公共運輸優惠)
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義大世界
(公共運輸優惠)
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大路觀主題樂園
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初一至初四199元，再贈100元餐飲抵用券
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8大森林樂園
(公共運輸優惠)
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小墾丁渡假村
(公共運輸優惠)
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綠舞莊園日式主題遊樂區
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1 day pass 71折，住宿68折起
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遠雄海洋公園
(公共運輸優惠)
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怡園渡村村
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遊園門票【二人同行，一人免費】，春節住宿5,700元起(含北花火車票)