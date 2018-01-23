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台灣主題樂園業公益活動與寒假限定優惠方案出爐 先玩先贏

隨著寒假的到來，今年台灣好樂園再度聯手做公益，發起「2018台灣好樂園 10萬+圓夢計畫」活動，招（優）待社會弱勢族群入園，各樂園業者將以10萬人次為目標；除了做公益獻愛心外，各家主題樂園也規劃一系列寒假限定優惠及精彩活動

By 廖秋煌,台灣英文新聞－編輯
2018/01/23 15:15

隨著寒假的到來，今年台灣好樂園再度聯手做公益，發起「2018台灣好樂園 10萬+圓夢計畫」活動，招（優）待社會弱勢族群入園，各樂園業者將以10萬人次為目標；除了做公益獻愛心外，各家主題樂園也規劃一系列寒假限定優惠及精彩活動。

交通部觀光局今(23)表示，今年主題樂園將持續響應公益，招待或優待弱勢朋友入園，有需要的單位、團體可與樂園接洽，由園方提供協助。該局將規劃台灣好樂園網公益集氣專區，定期統計樂園實行公益件數，期達到招（優）待超過10萬名弱勢朋友入園遊玩的圓夢目標。

今年各家主題樂園也規劃限定優惠及精彩活動(如活動方案一覽表)，內容包括：生肖屬狗優惠、門票買一送一、兩人同行一人免費、壽星免費玩等優惠，及多項精彩的園區活動將與民眾同歡；另外也規劃公共運輸優惠方案，主題樂園將與鄰近高鐵、臺鐵、客運及相關公共運輸結合，推出入園優惠，詳情可至台灣好樂園官網上一探究竟。

寒假及春節連續假期人潮眾多，建議民眾多利用公共運輸系統入園，免塞車又環保，還可響應節能減碳，現在就快安排到台灣好樂園，先玩先贏。

附表12018台灣好樂園寒假活動方案簡表

主題樂園

活動方案

雲仙樂園

超值1日遊399元起；1泊2食精緻雙人房4,500元起

野柳海洋世界

門票買1送1、園區消費9折

小人國主題樂園

(公共運輸優惠)
  1. 成人、學生、孩童499元，幼童399元
  2. 搭台聯、新竹客運、台灣好行入園450元起

六福村主題遊樂園

(公共運輸優惠)
  1. 穿紅紫黃上衣，可享599元入園；午後(13點)優惠票499元。
  2. 搭新竹客運入園599元，台聯套票999元

小叮噹科學主題樂園(公共運輸優惠)
  1. 全票350元(原價500元)，孩童、學生320元，未滿三歲孩童免費
  2. 初一至初五憑高鐵、臺鐵車票享購門票320元

萬瑞森林樂園

活力森林團購(10人以上)每人399元，含入園、漆彈、山訓、滑草與教官指導。

西湖渡假村

(公共運輸優惠)
  1. 屬狗優惠250元再贈好禮；春節住宿4人同行8,600元
  2. 搭乘大眾運輸入園門票優惠或折抵住宿

香格里拉樂園

即日起12歲以下免費入園，全民188元

麗寶樂園

(公共運輸優惠)
  1. 初一至初五 10歲以下免費；月光票雙人399元(提前4點入園，原價598元) ；消費滿3,000抽奧迪(112萬)
  2. 統聯客運聯票：臺北999元、臺中599元、高屏999元、臺南899元，最低63折起

東勢林場遊樂區

(公共運輸優惠)
  1. 生態之旅1,299 元
  2. 搭公共運輸入園只要160元

九族文化村

(公共運輸優惠)
  1. 寒假學生購票優惠價650，再送100元現金券
  2. 台灣好行套票100元(含遊艇、纜車)、櫻花祭門票+車票900元起

泰雅渡假村

生肖屬狗，免門票入園

杉林溪森林生態渡假園區(公共運輸優惠)

森呼吸專案兩人成行2,399元/間；幼稚園以下入園免費

劍湖山世界

(公共運輸優惠)
  1. 春節GO搏金活動，百萬黃金等你拿！中低收入戶199
  2. 搭好行、台西客運憑票根享門票599

頑皮世界

(公共運輸優惠)
  1. 春節期間一元復始開運紅包袋天天拿
  2. 搭計程車入園門票380元

尖山埤江南渡假村

(公共運輸優惠)
  1. 輕鬆GO專案每人250元
  2. 搭新營客運入園憑票根享兒童票價

義大世界

(公共運輸優惠)
  1. 春節第2人只要1折
  2. 搭義大客運入園，持電子票證免費

大路觀主題樂園

初一至初四199元，再贈100元餐飲抵用券

8大森林樂園

(公共運輸優惠)
  1. 新春特惠299元，春節再贈50元消費券
  2. 憑高鐵、臺鐵、國光、屏東客運票根享280票價

小墾丁渡假村

(公共運輸優惠)
  1. 一泊二食三人成行3,800元/間(假日不加價)，寒假五六及過年天文活動。
  2. 官網訂高鐵票8折，高鐵假期2,100元/人起

綠舞莊園日式主題遊樂區

1 day pass 71折，住宿68折起

遠雄海洋公園

(公共運輸優惠)
  1. 12歲以下臨櫃購票250元
  2. 搭花蓮客運至海洋公園站，憑票根購票贈50元抵用券

怡園渡村村

遊園門票【二人同行，一人免費】，春節住宿5,700元起(含北花火車票)

                                

                            
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