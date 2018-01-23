台灣主題樂園業公益活動與寒假限定優惠方案出爐 先玩先贏

隨著寒假的到來，今年台灣好樂園再度聯手做公益，發起「2018台灣好樂園 10萬+圓夢計畫」活動，招（優）待社會弱勢族群入園，各樂園業者將以10萬人次為目標；除了做公益獻愛心外，各家主題樂園也規劃一系列寒假限定優惠及精彩活動。

交通部觀光局今(23)表示，今年主題樂園將持續響應公益，招待或優待弱勢朋友入園，有需要的單位、團體可與樂園接洽，由園方提供協助。該局將規劃台灣好樂園網公益集氣專區，定期統計樂園實行公益件數，期達到招（優）待超過10萬名弱勢朋友入園遊玩的圓夢目標。

今年各家主題樂園也規劃限定優惠及精彩活動(如活動方案一覽表)，內容包括：生肖屬狗優惠、門票買一送一、兩人同行一人免費、壽星免費玩等優惠，及多項精彩的園區活動將與民眾同歡；另外也規劃公共運輸優惠方案，主題樂園將與鄰近高鐵、臺鐵、客運及相關公共運輸結合，推出入園優惠，詳情可至台灣好樂園官網上一探究竟。

寒假及春節連續假期人潮眾多，建議民眾多利用公共運輸系統入園，免塞車又環保，還可響應節能減碳，現在就快安排到台灣好樂園，先玩先贏。

附表1：2018台灣好樂園寒假活動方案簡表