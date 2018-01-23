立榮假期攜手金門縣　推【幸福金門三大主題遊程】

金門縣政府與立榮航空共同合作的『2017親子樂遊‧探索幸福金門』與『台灣小百岳‧太武登山古道攀登之旅』旅遊產品，推出後受到熱烈迴響，今年乘勝追擊，將於2018年01月16日起開辦「幸福金門三大主題系列遊程」～包括『走讀烈嶼時空之旅‧烈嶼秘境步槍體驗舊行』、『雙鯉濕地生態及石蚵產業遊程‧古寧頭水巷蚵程探索之旅』和『古崗湖畔走讀庄頭小旅行』，遊程中最吸睛的莫過於古寧頭的壯麗石蚵田、古崗的觀止登山步道、以及全新開幕的烈嶼后麟營區步槍模擬射擊館，讓旅人能深入發掘豐富的閩南文化及民俗風情。

『古崗湖畔走讀庄頭小旅行』主題行程，不僅在步道的自然美景，更因為先人董颺先(鄭成功丈人)在此留下眾多的石刻作品。董颺先為明崇禎年監進士，因滿清入關不肯入仕故避居金門古崗村。另「古崗自然村」是有趣的景點，很遠望去有數十匹彩繪馬叢立在山坡上是熱門拍照打卡點，造型及色彩非常豔麗大都是由小朋友彩繪。

當地的建築都保有閩南傳統建築，更有非常著名的「順天洋樓」。該洋樓是當地第一座洋樓，除了美觀也保由防禦功能。另在東北角的「碧山社區」有提供紅粿龜及咖啡烘培DIY，是全家一起同樂的活動好地方。

順天洋樓。

另珠山聚落大都以民宿為主，有校長的家、珠山茉莉紅、珠山官邸、大夫地民宿等數十家大都保有閩南風的特色建築。

『雙鯉濕地生態及石蚵產業遊程‧古寧頭水巷蚵程探索之旅』當中，古寧頭北山位於金門西北角，與中國僅一水之隔，區域周圍有北山斷崖、北山古洋樓、貓公石等。北山海域潮間帶之石蚵林牡蠣養殖已有400年養殖歷史。北山海域南山林木大道賞鸕鶿也是多種鳥類的覓食的處所，也因此是賞鳥及親自下海體驗採牡蠣的好去處。

石蚵田。

『走讀烈嶼時空之旅 . 烈嶼秘境步槍體驗舊型』主題行程，當然若要去小金門走一趟，那你可從金門水頭碼頭坐船到小金門九宮碼頭後，可以去觀賞八二三炮戰勝利紀念碑、烈女廟、李將軍廟等。當然你一定要去參觀勇士保地雷展示館，它共分為二層上層。展示館主要是砲堡，地下部分則有八座機槍堡，另有展示各種的地雷。若時間還早不妨去今年才興建的后麟步槍模擬射擊館，你可以換上軍服戴上鋼盔，拿起步槍去模擬射擊看看你能得多少分。

為了讓更多旅人也能輕鬆感受金門之美，立榮假期「幸福金門三大主題系列遊程」產品內含：台灣往返金門來回機票、住宿乙晚(可延回續住)、主題遊程票券，並贈送機車使用24HR，兩天一夜優惠價只要新台幣3,899元起；活動期間購買本專案旅客，還可獲得精美小贈品、飯店或民宿的幸福小禮。

地雷展示。

【三大主題遊程】

遊程名稱 票 券 內 容 價值 烈嶼秘境步槍體驗懷舊行 小金門來回船票、當地交通(環保低碳電動車)、后麟步槍營區步槍體驗射擊館(含射擊體驗)、嘉年華冰菓室50元商品抵用券。 TWD950元 古寧頭水巷蚵程探索之旅 遊程導覽三選一：壯麗石蚵田導覽/鸕鶿賞鳥導覽/慈湖幸福藍光導覽(需出發三日前預約)、古寧頭石蚵之家100元餐飲抵用券、雙鯉湖風獅爺鑰匙圈+50元商品抵用券。 TWD980元 古崗湖畔走讀庄頭小旅行 遊程導覽三選一：古崗聚落導覽/珠山聚落導覽/歐厝聚落導覽(需出發三日前預約)、歐厝順天洋樓100元商品抵用券、碧山彩繪走村卡(含手沖咖啡1杯、咖啡耳掛包明信片1個；另可加價自費咖啡烘培DIY、紅龜粿DIY) 。 TWD980元

2018年金門旅遊實在多元豐富又精采，非常適合三五好友及全家大小一同前來旅遊，金門縣政府及立榮航空誠摯地邀請您前來感受，相關活動資訊及更多好康自由行盡在立榮假期，訂購請洽：立榮假期網站(trip.uniair.com.tw)、易飛網(www.ezfly.com) 及全台各大旅行社。易飛網洽詢電話: (02)7725-0800分機4國內旅遊部。