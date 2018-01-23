天成飯店集團推「童心齊放-嬉遊華山」住宿專案

日系療鬱插畫貼圖與超人氣卡通人物，童趣魅力席捲全台！天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、蜂巢攜手即日起至2018/4/8止，推出「童心齊放-嬉遊華山」住宿專案，遊客可以每房每晚NT$3,399起的優惠價格入住飯店精緻客房，並依實際入住人數贈送華山1914文化創意產業園區展覽門票（巧虎島特展或卡娜赫拉特展，二擇一），遊客輕鬆安排出遊行程，滿載樂趣而歸。

天成飯店集團客房營運處營運長朱榮佩表示：「有鑒於近年來大小朋友對於火紅人物展覽相當喜愛，出遊時經常將參觀展覽納入行程安排，因此特別規劃提供此套裝組合，讓消費者可以優惠的價格享受貼心住宿服務，開懷樂遊完成精彩旅程，未來天成飯店集團也將致力於更多元的跨界合作，期望帶給入住旅客截然不同的體驗假期，讓旅行更豐富多采，此專案擄獲大小朋友童心，期盼帶動客房業績成長一成左右」。

天成飯店集團「童心齊放-嬉遊華山」住宿專案，不論是適合情侶的精緻客房、三人閨蜜的豪華三人房，還是小家庭的四人溫馨家庭房，天成飯店集團旗下三館皆可符合賓客的需求。台北天成大飯店為天成飯店集團旗下第一間飯店，座落於捷運台北車站M3出口旁，為五鐵共構之交通樞紐地帶，因位處台北市中心交通四通八達，向來是自由行旅客的首選飯店，尤其深受日本、港澳、韓國與新馬等亞洲旅客喜愛，台北天成大飯店更已連續五年（2012~2016年）榮獲全台住房率第一名的殊榮。此次結合華山1914文化創意產業園區兩個熱門展覽，搭配「童心齊放-嬉遊華山」住宿專案，精緻雙人房每房每晚NT$3,699起、親子三人房每房每晚NT$4,599起、溫馨家庭房每房每晚NT$5,499起，邀請闔家大小或三五好友一起開懷暢遊台北，栽進趣味卡通人物的夢幻國度。