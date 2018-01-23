〈時評〉給錢無法催生

為解決少子化的問題，中央政府初步規畫，針對0歲到2歲的孩童，每月發給2500元的照顧津貼，這項政策立意良善，但若缺乏配套措施，只想以金錢挽救生育率，恐怕無法對症下藥，也會讓各縣市出現差異，形成更多不公平。



由於目前有些縣市的財政情況較佳，因此，地方政府自身編列經費，鼓勵大家多生小孩，但有些縣市長期負債，根本發不出這筆錢，造成台灣一國兩制的現象，導致小朋友在哪邊出生長大，福利大不同。



因此，為了申請到較好的福利津貼，家長不惜透過遷戶籍的方式，將自己和小朋友轉入育兒津貼較多的縣市，但實際上，可能根本沒有在當地生活，這是國內普遍出現的怪現象，也造成地方人口既失真又失衡。



不僅如此，多數人都是在生完小孩後，靠著這種方式多申請一些補助，而不是因為這些補助才願意生小孩，因果關係必須先釐清。因此，以政府未來可能補助每月2500元來計算，一年下來才3萬元，兩年才領到6萬元，根本入不敷出。



多數人願不願意生育，除了考量經濟因素外，要如何提供給小朋友一個優質的生活環境，才是思考的關鍵。像是小朋友成長過程，父母親有無時間陪伴，能不能找到合適保姆、幼兒教育等。



現在政府雖提供育嬰假，但能領到的補助有限，何況多數爸媽在請假同時，必須考慮到公司是否支持，會不會因此影響到日後升遷管道。也就是說，台灣缺乏一個對有小孩爸媽的友善工作環境，如何塑造這個氛圍，引導企業攜手合作，是政府工作的重點。



其次，若是爸媽都在上班，要幫忙找一個安全、放心、可信賴的保姆，或是托育中心，並且給予經濟上的支持。因為若不是在公托，父母將承受一筆不少的金錢壓力，對許多年輕爸媽都是沉重負擔。



再來是小朋友逐漸長大後，目前幼兒教育補助只向下延伸到五歲，有些縣市是自行加碼再往下，但不論如何，能補助的金額仍有限，若是公立幼稚園的數量無法滿足需求，一樣無法解決少子化的困境。



政府必須在金錢以外，多管齊下，才能達到願生、願養的目標。

（作者李平華，資深媒體人）