年節食品抽驗結果 竹笙不合格率最高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局公布第一波年節食品抽驗結果，共抽驗計198件食品，其中7件檢驗不合格、5件標示不合格，其中檢驗不合格率最高為竹笙。

隨著時序更靠近農曆年，越來越多民眾開始上街採買年節食品，因此台北市府衛生局前往賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行抽驗，共計抽驗脫水水果、醃漬蔬菜、生鮮蔬果、蜜餞食品、米濕製品、即食豆製品等計198件。檢驗項目以防腐劑、漂白劑、著色劑、殘留農藥、甜味劑等為主。

檢驗和標示不合格名單如下：

1. 來自雲林縣、由萬華區古山香商行和士林區宏家行賣出的梅乾菜，分別被驗出防腐劑苯甲酸3.42g/kg和 2.31g/kg (標準：0.6g/kg以下)。

2. 來自彰化、由內湖區明旺食品賣出的無籽橄欖，被驗出防腐劑苯甲酸1.25g/kg(標準：1.0g/kg以下)，和未在包裝上標註的甜味劑環己基(代)磺醯胺酸。

3. 由文山區裕民公司自製的榨菜，遭驗出防腐劑苯甲酸0.82g/kg(標準：0.6g/kg以下)。

4. 來自南投縣、由萬華區協興果行賣出的木瓜，同時遭檢出殘留農藥殺蟲劑Methomyl 納乃得0.05ppm(標準：不得檢出)和殘留農藥殺菌劑Prochloraz 撲克拉0.04ppm(標準：0.01ppm以下)。

5. 來自大同區和不明地區、分別由大同區馬來西亞餐廳和大同區正豐參茸賣出的竹笙，遭檢出漂白劑二氧化硫10.11g/kg和漂白劑二氧化硫2.81g/kg（標準：0.50g/kg以下）。

6.來自八里區堡晟興業、由大同區全聯超市賣出的菜脯，被檢出防腐劑苯甲酸，外包裝僅標示「苯甲酸」，未標明此為防腐劑。

7. 來自桃園回春堂、由惠康超市賣出的丁香橄欖，遭檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸，但包裝未標明。

8. 來自彰化縣崗本森食品、由松山區餞面禮賣出的化核梅，被查獲營養標示格式不合規定，且遭檢出含有甜味劑環己基(代)磺醯胺酸及糖精，包裝上卻未標明。

9. 來自中山區恒瑞貿易、由士林區士東南北雜貨店賣出的竹笙，營養標示格式不合規定。

依衛生福利部建置之健康風險評估資料庫顯示，苯甲酸進入人體後，可從尿液排出。有氣喘病的患者，食用含有超量二氧化硫的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。本次抽驗結果，以檢出苯甲酸含量最高之「梅乾菜」產品（3.42g/kg）估算，其60公斤體重成人每日攝食約1束梅乾菜(約87公克)，就有可能會超過建議之苯甲酸每日容許攝取量，惟梅乾菜主要作為如梅干控肉等陪襯菜餚，攝取量及頻率低，民眾毋須恐慌。

北市衛生局提醒，選購竹笙等產品時，應避免選擇聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，販售商於必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。民眾在食用蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，可有助於去除殘餘的農藥。於選購年節應景產品，應選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障，另建議勿過量食用加工食品，並搭配足量水分的攝取，多食當季新鮮蔬果，以維護健康。