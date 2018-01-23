台灣藝人艾莉絲將嫁外交官男友「異國戀一點都不浪漫」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）藝人艾莉絲去年3月宣布已與日籍老公離婚，接著獨自帶著女兒前往法國 。去年底她自曝新戀情，透露今年夏天將嫁給外交官男友。

但昨(22)日人在法國的她，難得在臉書開直播，突然說「異國戀一點都不浪漫」，讓許多網友覺得擔心 。

很久沒開直播的艾莉絲，首先跟粉絲致歉說，因為從去年12月底聖誕節到現在都很忙，「就是忙著談戀愛，旅行和工作」。至於何時要結婚? 她表示「等忙完再結婚，到了熟女的年紀，結婚也是一張紙而已」。

當網友問她有無計畫回台灣定居?她表示「如果嫁人的話，很難全家搬回台灣，像這種異國戀，夫妻生活原本就在不同國家，屆時一定要有人犧牲去住另一方的國家」。

艾莉絲昨素顏直播，依舊閃閃動人。(照片經艾莉絲授權使用)

艾莉絲同時感嘆「異國戀一點都不浪漫」，不過「即便再怎麼抗拒，愛情會發生還是會發生」。

艾莉絲表示，代理的事情已談得差不多，希望回家陪家人。她說自己很想家，也還沒有真正適應法國的生活。昨天開直播，主要就是跟大家祝賀2018年新年快樂。

農曆過年艾莉絲除了帶女兒回台灣，屆時外交官男友也會一同返台，她開玩笑表示「醜媳婦還是要見公婆」。

對於2017年成為人生的轉捩點，艾莉絲直呼「2017年就是開低走高的一年，完全沒料到會有這麼精彩的人生」。

那麼這段異國戀究竟~~她強調「不煩，大家不用擔心」。因為「不論哪一國人，都需要彼此適應和包容」。

確實，今天(23)日她在最新po文中，非常感性地表達對男友的感謝，其中一段說