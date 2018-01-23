兩岸關係　蔡英文：從不排除中國攻台可能

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文昨日於談話性節目《鄭，知道了》接受鄭弘儀專訪，提到中國自上任以來對台灣的壓迫及威脅不減反增，蔡總統強調「千萬不要小看總統意志」。

提及兩岸關係，蔡總統對「一個中國」原則及「九二共識」隻字未提，但表示政府不能為談判而談判，也「不能為談判去接受我們不能接受的條件，或是政治前提。」

蔡總統坦言，沒有人會排除中國攻打台灣的可能性，不過兩岸問題不僅是關乎兩岸，而是一個區域的問題；從區域來考量的話，任何理性的決策者若想開啟戰端，他得小心斟酌，「兩岸關係處理上，任何決策都要計算成本的。」

蔡總統強調政府的兩岸政策很清楚，就是要維持和平與穩定，而處理兩岸關係的三個關鍵因素，則是總統的意志、政府的抗壓，以及人民的團結。

蔡總統指出，總統必須要替國家作出該有的堅持，有時不必要的妥協反而不會帶來更多的空間跟彈性，也呼籲外界「千萬不要小看總統意志。」

對於政府的抗壓力，尤其面對中國近期各種軍事活動以及軍機軍艦近台的情況，蔡總統表示，國軍非常謹慎以對，且中國軍隊的任何舉措都在國軍的監視範圍內，因此國人無須擔心。

被問及上任以來，訪視軍隊的次數比歷任總統還要頻繁許多，蔡總統表示，訪視是為了鼓舞士氣，並且對目前的國防戰略做出檢查與檢討。

此外，蔡總統表示我國國防科技的能量也不容低估，像是中科院（國家中山科學研究院）在國機國造的政策之下，研發能量大幅擴充，除了招攬上千名年輕人加入，也將會做為台灣一個很好的國防科技研發平台。

而提起自行研發並非為了取代軍購，蔡總統表示，美國對台軍售是基於《台灣關係法》，然而總有一些「政治上的困擾」，因此最理想可靠的方式還是自行研發。

最後，蔡總統表示處理兩岸關係的第三個關鍵在於人民的團結，台灣人民團結的基礎在於對民主、自由，以及國家安全的堅持，而中國持續的打壓只會讓台灣人更加團結。