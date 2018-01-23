港銅鑼灣書店股東桂民海 軟禁後在中國二度被拘

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）去（2017）年獲釋的香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海20日「再」傳「被失蹤」，在。瑞典外交部周一表示，外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）已就此事件召見中國大使。

以出售中國大陸政治禁書聞名的香港銅鑼灣書店經營者李波（英國公民）、店長林榮基，與股東桂民海、呂波，業務經理張志平5人，2015年10月至12月先後在泰國、中國大陸與香港失蹤。上述5人先後出現在中國官媒「接受訪問」並「被公開認罪」。桂民海是在2016年1月出現在中國中央電視台，公開承認2003年12月在寧波酒駕撞死一名女大學生後逃逸。

美聯社報導引述桂民海女兒Angela Gui接受瑞典廣播訪問時指出，桂民海去年10月17日已獲釋，但仍未獲自由，需要定時向警方報到，住處受到重重監視，形同軟禁。桂民海上周六由2名瑞典領事館人員陪同，搭乘火車從寧波到北京接受醫療檢查時，在火車上遭十多名便衣內地警帶走。

中央社報導，「獨立中文作家筆會」昨（22）日深夜發布新聞稿指出，對桂民海再次遭拘捕表示嚴重關切，並強烈要求中國相關當局立即公開事實真相，立即恢復桂民海作為瑞典公民在中國的人身自由及相關權利。

新聞稿並呼籲北京當局，保證尊重桂民海個人意願，就桂民海出現肌萎縮性側索硬化（漸凍人症）病症情況，在瑞典駐中國使領館的幫助下，立即進行醫療檢查，並根據檢查結果進行治療。