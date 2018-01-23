台灣網球好手詹皓晴混雙第二輪預賽止步 提前結束澳網之旅

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 網球女將詹皓晴昨（22）日在澳網女雙16強賽敗給姊姊詹詠然後，今日在第二輪混雙預賽也不敵西班牙桑琪絲(Maria Jose Martinez Sanchez)／巴西迪莫利爾(Marcelo Demoliner)，以直落二吞下敗仗，提前結束澳網之旅。

詹皓晴與紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）在第二輪混雙預賽以2：6、1：6不敵「西班牙-巴西聯軍」。

首盤兩隊先互保前三局，以2比1後，不過詹皓晴與維納斯與連續在第5、7局破發，被連下5局，讓對方拿下首盤勝利。到了第二盤，

詹皓晴組合先下1局後，又連丟3、5、7局發球局，共失6局，最終以1比6再吞敗。整場比賽只維持了46分鐘。

詹皓晴與維納斯今年再度搭檔，兩人去年在美網一路殺進混雙決賽，但最終卻敗在姐姐詹詠然的前女雙搭檔辛吉絲(Martina Hingis)／傑米．墨瑞(Jamie Murray)手中。這次雙方再度搭檔聯手出擊，詹皓晴一度表示，希望兩人能夠走得比美網再遠一些。

詹皓晴與維納斯在混雙首輪預賽遇上「中巴聯軍」楊釗煊／奎雷希（Aisam-Ul-Haq Qureshi）僅花55分鐘就輕鬆晉級。

一起來看看詹皓晴與維納斯去年在美網的精彩表現