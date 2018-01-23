美稅改對台商之三大影響？資誠：挑戰更多、注意匯率波動

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）國際貨幣基金組織（IMF）上修2018-2019這兩年全球經濟成長率0.2個百分點至3.9%，上修原因部份歸功於美國上（12）月通過的減稅法案。這項美國總統川普（Donald J. Trump）就任一周年前夕推動的稅改，對台商會有哪些主要的影響？資誠稅務諮詢顧問表示，稅改是從稅務面提升美國企業在世界的競爭力，但台商是否因此也搭上順風車，未必盡然。

川普上（12）月簽署減稅1.5兆美元的稅改法案，是美國三十年來規模最大的減稅調整，新法除調降企業所得稅率、修正所得來源認定判斷條件、及取消企業之最低稅負制等，另新增多項反避稅以及防止稅基侵蝕條款。此次稅改不僅影響美國國內企業，亦影響集團跨國企業之營運規劃，包含歐盟、台灣等世界主要經濟體。

資誠聯合會計師事務所日前舉辦研討會，會中指出，以企業所得稅率自35%調降至21%為例，若台商在美國有一子公司，因台灣與美國無租稅協定，調降幅度被打了七折，其他與美國有租稅協定的國家，只被打了八折， 在此種競爭的環境裡，台商所面臨的挑戰會更辛苦，對政府加速與美國簽訂租稅協定的渴望會更迫切。

另外，「視同獲配稅(toll tax)」之規定。以美國為母公司的企業，在美國境外投資許多子公司，因為原本在美國高稅負的情況下，將美國境外所投資子公司的盈餘留滯海外，未匯回到美國課稅，現須將自1986年後到2017/12/31以前所累積的盈餘做結算，並算出此項稅額，這不僅會在財報上有一可觀的應付所得稅費用，若在現金不足的狀況下，很可能有增資、融資、併購或變賣資產需求的出現，屆時勢必有一波換匯潮， 這會使已經瞬息萬變的匯率產生更強烈波動，深受匯率影響的台商們對此須早做準備 。

資誠聯合會計師事務所也指出，自2017年起之所得稅申報書須揭露「視同受控外國公司」。換句話說，台灣母公司在美國的子公司，在申報該美國子公司之美國營利事業申報書時， 須附上在台灣母公司投資超過50%的非美國公司的資訊，一併交到美國國稅局作申報 。台商須及早因應此申報揭露所隱含的風險。

至於美稅改對台灣擁有台美雙重國籍人士的影響，資誠聯合會計師事務所副總李明萱指出有主要四點：一、確定不廢除遺產稅，但將贈與稅及遺產稅的終身免稅額提高兩倍至美金$10,000,000 (並按物價指數調整)；二、綜合所得稅部分，將最高稅率調降至37%，另保留個人之最低稅負制，但提高免稅額；三、上述調整多有落日條款，即自2026年後便會回復到税改前之舊法規定；四、本次新法適用於公司的部分，亦可能波及具美國身分的個人，例如：投資非美國公司，且持股比例為10%以上之美國公民及綠卡持有人，亦適用上述「視同獲配稅(toll tax)」之規定。

除法令變革之外，專家提醒美國稅改將吸引大規模資金回美，刺激內需，然而台美租稅協定是否簽訂對台商投資美國的策略具有相當影響，台商是否因稅改及美國擴大內需而定調赴美投資計畫，仍需仔細評估。