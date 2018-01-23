美參眾院通過臨時支出案 政府可恢復運作

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）在參議院兩黨協商後，參眾兩院今天傍晚分別投票通過臨時撥款法案，聯邦政府將恢復運作至2月8日。不過由於兩黨對追夢人計畫意見分歧，聯邦預算屆時能否如期過關仍是問號。



美國政府停擺今天進入第3天，美國參議院今天中午達成共識，將通過臨時預算撥款法案，讓聯邦政府得以暫時運作至2月8日。



傍晚參議院進行法案投票，以81票贊成、18票反對，通過這項臨時預算撥款法案，並隨即送往眾議院表決。



眾議院隨後以266票贊成、150票反對，通過這項法案。法案再送白宮由總統川普簽字，美國聯邦政府就得以重新開放。



今天通過的臨時預撥款法案是因應2018財政年度預算案遲遲未過關，所進行的第3度臨時撥款。預算案無法通過，除了民主、共和兩黨對政府預算支出，特別是國防預算增加部分有歧見外，最大的關鍵在於俗稱為「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）。



這項法案是前美國總統歐巴馬在2012年6月時簽署的總統命令，目的是提供孩童時期非法抵達美國的移民穩定未來，並讓他們留下來追求夢想。



不過，川普認為，DACA保護的是違反美國法律的人，對合法移民來說不公平，並侵犯國會制定移民法的權力。川普於去年9月5日宣布終止追夢人計畫，但給予國會6個月時間、也即今年3月5日前研擬對策。



面對期限將至，民主黨國會議員積極推動希望延長實施年限，杯葛預算案的目的也是希望能迫使共和黨坐下來協商。



儘管今天參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）保證，最遲2月8日會推動處理無證移民相關法案。但不少民主黨議員，特別是面臨選舉壓力的民主黨參議員對此質疑，認為未守住對選民的承諾。1/3參議員席次將在11月的期中選舉改選。



而在共和黨承諾針對追夢人計畫進行辯論表決的同時，如果隨後仍無法就此議題達成共識，預算法案能否順利過關，讓聯邦政府能順利運作，仍是問號。