鼓勵加薪　蔡英文：企業應抱疼惜下一個世代的心

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文就任一年八個月以來昨（22）日首度接受電視專訪，面對主持人鄭弘儀指出民調顯示年輕人當前最關心的是薪資問題，蔡總統表示，給予年輕人合理的薪資是一種「社會責任」，呼籲企業「以疼惜下一個世代的角度」來加薪。

蔡總統表示，希望在景氣好轉的時候，能夠形塑一個加薪的社會氛圍，也因此去年行政院長賴清德上任後便率先提出公教人員加薪3%，除了因為公教人員已經許久沒有加薪，也希望能夠帶動企業界跟進。

蔡總統表示，希望企業界能夠替年輕人設想，「這不是一個成本計算的問題，也不是股價的問題，這是疼惜下一代年輕人的一種心情，也是一種社會責任。」

以在台北生活來說，蔡總統指出，年輕人薪水低於三萬元確實很難在台北生活，除非他的父母本來就住在台北市。若是薪資沒有抬到一定水準，將來可以留在台北市的人就會剩下原本就居住在台北市的市民，這樣一來，除了城鄉差距擴大，人口流動也會減少。

蔡總統表示，據了解，今年有約莫五成的企業會加薪；而對於藉由提供稅賦優惠來鼓勵企業加薪，蔡總統則認為與其給予企業獎勵，倒不如先形成一個社會共同的認知，讓社會氛圍給予企業壓力。

蔡總統還進一步指出，先前她在臉書上透露摩斯漢堡加薪，隨後麥當勞也表示將跟進加薪，這表示加薪以成為一種企業社會形象的指標，政府也很樂見這一趨勢的形成。

而除了道德勸說，蔡總統表示，在經濟發展的前提下，執政團隊會隨時考慮基本薪資是否有提升的空間。

蔡總統強調，她就任後連續兩年都調漲基本薪資，至今已經調了2,000元，「過去22K被視為是薪資天花板，現在已成了樓地板。」

此外，蔡總統去（2017）年底與財經媒體茶敘曾表示，基本薪資三萬元是她的夢想，但是對於基本薪資何時能夠調漲至三萬元，蔡總統表示無法給予確切的時間表。

而針對行政院副院長施俊吉日前受訪時表示，若以每年6%的幅度調升，至2024年基本薪資就會超過三萬元，蔡總統則回應「那是一種說法，」政府不能硬性地執行基本薪資調漲，還是必須考量經濟現實。

不過，蔡總統也表示調漲薪資還是要由政府以及社會整體共同推動，若要員工自行爭取加薪，多少會造成勞資關係緊張，且對年輕員工來說，這個責任太大。

最後，蔡總統再次強調，加薪不僅是社會責任，也關乎社會形象，企業自己要好好考慮。