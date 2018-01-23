IMF：美國減稅添助力　2018全球經濟同步受益成長

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）國際貨幣基金組織（IMF）上修2018-2019這兩年全球經濟成長率0.2個百分點至3.9%，上修原因部份歸功於美國上（12）月通過的減稅法案。

根據外電報導，IMF上修的動作，除了美國減稅刺激政策，企業營所稅從35%大砍至21%，預料帶動民間消費、投資、與美國經濟成長，全球經濟成長率上修一方面也是反應全球成長動能。

IMF在周一公布全球經濟展望（World Economic Outlook）報告，當中看好美國經濟未來幾年至2020年的表現，不過報告也提醒，政府不能因短期經濟看好而自滿，應當規劃永續成長政策，讓成長的步調更穩健，尤其是針對減稅後未來幾年政府稅收減少，政府債務擴大狀況，應當未雨綢繆即早因應。

報告首席經濟顧問Maury Obstfeld指出，許多地區家庭與企業債務不斷攀升，在利率走低時借貸成本低，不過若因經濟復甦央行升息降溫，而升息力道過猛過急，還款壓力與問題就會浮現。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）呼應這項說法，指政府不能因短期成長看好而自滿，也指出她如此提醒的三個理由：第一，國內外經濟雖成長，但仍有許多人未嚐其利，約有五分之一的新興與發展中國家的個人平均收入在2017年是衰退的。

第二，目前的成長主要是景氣循環下的復甦，但若無持續改革創新，等到繁榮一結束回到基本面，人口老化、低生產力就是屆時要面對的現實；第三，拉加德指出，金融產業弱點仍存在，而許多國家的債務不斷增加。

今年IMF的經濟展望報告發布時間碰上23日舉行的達沃斯世界經濟論壇。在瑞士達沃斯舉行、一連四天的世界經濟論壇，每天都吸引約3千名政商界領袖與菁英出席交流。