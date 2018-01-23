南韓先遣隊於23日赴北韓合訓合演踩點

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據韓聯社報導指出，南韓先遣隊將在23日從韓朝軍事分界線最東段北上金剛山。

南韓先遣隊由12人組成，由韓國統一部交流合作局長李柱泰帶隊，23日上午走陸路途經東海岸的南北出入境事務所跨過停戰線踏上朝鮮土地。這條跨境通道自2008年金剛山對韓旅遊項目停擺後一直荒廢，上一次人員過境要追溯到韓朝離散家屬團聚的2015年10月。

先遣隊將參觀閒置近十年的金剛山文化會館，確認其能否馬上用作演出場地。先遣隊中的部分人員將前往距金剛山旅遊區不遠的馬息嶺滑雪場，檢查設施為韓朝運動員聯合訓練做準備。先遣隊的最後一站可能是葛麻機場（元山機場），為可能乘飛機赴朝的韓國滑雪運動員們探路。

在南韓先遣隊從原路返回的25日，北韓參奧訪問團的先遣隊8人也將到韓國踩點，北韓先遣隊由體育省副局長尹勇福帶領，將往返於首爾和平昌兩地，為體育代表團、啦啦隊、跆拳道表演團、記者團，進行開閉幕場、賽場、新聞中心(MPC)、以及國際廣播中心(IBC)預先考察。

另外，北韓冬奧代表隊將於2月1日訪南韓入住選手村，備戰平昌冬奧。北韓即將派46位參與今年2018平昌冬季奧運會，其中包括22名選手以及24名教練等管理人員。據韓聯社預測，其中44人應該會下榻江陵奧運選手村，其餘兩位北韓奧委會的委員將住在國際奧會指定的平昌住宿所。