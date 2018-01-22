最夯IG打卡景點在色廊展 15個顏色x15個房間

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)今年討論度破表、備受網美期待的「色廊展Color Gallery」於松山文創園區開展！以15種顏色重新定義15個生活場景，從一早起床的白色臥房，讓女孩們尖叫的粉紅衣帽間，接著到黃色早餐店補充體力，搭乘海藍色捷運前往目的地等，以一日生活貫穿各區，再搭配最適合的主題顏色及時下超流行撩妹金句、心情小語，超乎想像的夢幻創意空間，挑戰2018最夯IG打卡聖地，保證少女心全開、好拍到嫑嫑。

「色廊展Color Gallery」為台灣原創展覽，結合時下年輕女孩敢拍愛秀、大方分享的個性，以色彩創意結合生活空間，耗資千萬打造夢幻場景。用15個主題顏色，貫穿15個生活場景，讓民眾一踏進去，就彷彿置身夢幻國度。各展區主題顏色迥異，以大面積的單色壁面，搭配展間內巨型趣味裝置，從奇幻的氣球廊道開始，白色氣球透過七彩投影，營造出通往夢幻國度的隧道，帶領民眾開啟一趟多色旅程。

【色廊展】海藍色捷運 1圖：聯合數為文創提供

一早起床的白色臥房中，特殊的直立床鋪設計，讓民眾可以透過前方鏡頭，捕捉到自己睡覺時最純真的一面；接著令人尖叫的粉紅衣帽間映入眼簾，擁有一個裝備齊全的衣帽間是每個女孩兒的夢想，展間中的衣服、配件及陳列物，皆可隨心所欲拿取，妝扮出屬於自己的時尚穿搭；打理好外表，接著就搭乘捷運前往目的地，此時，會赫然發現捷運已化身為水波粼粼的海洋世界、透過大片落地鏡面折射，打造如夢似幻的海藍色空間

【色廊展】黃色早餐店 圖：聯合數為文創提供

走進青春年華的教室，記憶中的課桌椅，深淺綠色交錯排列在牆上，奇特的空間堆疊出校園記憶；浪漫的紫色花園也不能錯過，一大片深淺紫白色的花朵舖滿牆面，一旁的巨型鳥籠也掛滿垂墜的花兒，成為殺光記憶體的絕佳場景；無重力月色太空，透過特殊打造的45度鏡面，讓你拍起照來就彷彿真的漂浮在外太空中與地球自拍，最後來到治癒疲憊的藍色日式澡堂也是亮點之一，以富士山為背景，浴池內是上千顆藍色小球，可以跟大小朋友一起快樂跳進球池，解放全部少女心。

【色廊展】橘色冰果室 圖：聯合數為文創提供

「色廊展Color Gallery」透過色彩與日常生活場景，翻轉生活無限想像，除了大膽玩色，也別忘了注意各區牆上令人臉紅心跳的撩妹金句，男朋友可以學著對女友說，女孩們也可以自己玩得很盡興，絕對成為IG上最受矚目的焦點。