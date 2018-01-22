2018富邦盃少棒邀請賽《教練來了！棒球教練分享會》

「2018富邦盃少棒邀請賽」將於明日(1/23)至1/28熱烈開打，今年參賽隊伍強度再創新高，賽事周活動強棒出擊！連續第四年主辦賽事的富邦金控為國內唯一同時擁有SBL(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍將隊)和成棒(富邦公牛隊)的企業，特別整合旗下資源，今日首發登場的活動是《教練來了！棒球教練分享會》，邀請曾任富邦公牛隊教練的臺灣體育運動大學王琦正副教授、富邦悍將的葉君璋總教練、投手教練郭勇志教練，與來自各地的基層棒球教練交流並傳承經驗，分享會上互動熱絡精彩，為台灣基層少棒教育注入更多「正向的力量」！

今日現場湧入全國各地從事基層棒球教育的教練，大家都希望把握這難得的機會，向三位重量級的教練「賢拜」請益。富邦金控資深副總陳昭如表示，棒球有國球的稱號，而整體棒球的發展，在基層耕耘的教練們佔了舉足輕重的角色。富邦金控到今年已經連續第四年舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，除了不斷擴大賽事規模，也希望透過不同方式來幫助國內棒球教育。今年，特別整合旗下資源，舉辦棒球教練分享會，出席的三位重量級教練分享了他們從選手轉變為教練的心路歷程，並傳授他們是如何在青少棒至職棒等不同階段培養團體精神的「撇步」；最後還大方分享自己選手時期代表國家隊以及成為教練後領隊出國征戰的經驗，希望基層棒球教練可以透過這樣的分享、傳承而彼此成長，進而對之後的教學有所助益。

現任富邦悍將總教練的葉君璋，在職業球員生涯中參與了無數場國際賽事，退休後於2010年至2015年赴美國職棒克里夫蘭印地安人小聯盟系統擔任教職，開啟中華職棒球員退休後赴美任教的先例！吸取國外豐富教學經驗的葉總認為，由選手轉換為教練身分時，可以透過再進修或是參考不同國家、球隊的訓練等方式來充實自己，同時也提醒在座的教練們，在要求選手技術和成績的同時，也要多觀察選手的心理及生理狀態，才能全面性的協助選手及球隊持向上提升。同時，針對教練的角色(尤其是基層棒球教練)，葉總提出「嚴父、慈母以及良友」三個角色的互換調整。嚴父可以鞭策你、督促你讓你進步。慈母則是給予球員關心與照顧，讓他們有更多安全感與肯定感。良友則讓教練拉近與球員之間的距離，讓雙方的溝通更加的順暢、自然。