「2018探索台灣120h」 正式出發嘍！

（台灣英文新聞 / 生活組 報導）中鼎教育基金會(CTCI Education Foundation, CTCIEF)與台灣企業永續研訓中心(Center for Corporate Sustainability, CCS)今(22)日聯合籌辦「2018探索台灣120h」全國探索啟動儀式。今年有來自國內外22個國家，共計48位學員參與活動。

簡又新董事長表示，今年複製去(2017)年成功模式，再次在寒假辦理「2018探索台灣120h」活動。他指出主辦者精心規劃5處指定點，讓學員們感受台灣工程建設實力、通訊傳播發展、永續飛航服務、生態環境教育及科技創新轉型，與去年不同的是選擇的地點必須結合聯合國17項永續發展目標，探索台灣永續的人、事、地、物，藉由學員們的角度深度觀察、交流、討論與感想，向國際社群網站發聲與世界夥伴分享正邁向永續發展的台灣，今年的寒假也會讓大家收獲滿滿。

余俊彥總裁致詞表示，參與探索台灣的學員們充滿了鬥志與蓄勢待發的能量，期待學員們在臉書及社群媒體向全球國際社會發聲，讓世界看到更多元、永續及內涵的台灣。

余俊彥說，實地探索參訪點第1站是中鼎工程公司。中鼎工程公司於1979年成立，歷經近40年的努力經營，已躍居為全球百大工程界的一員，在全球樹立煉油、石化、化工、電力、鋼鐵、儲運、交通、公共基礎建設、焚化及能源回收、環境工程等全球重大工程的典範。未來將以海內外豐富的工程經驗為基礎，持續引領帶動國內外邁向永續工程的推展，下一個參訪點將會是遠傳電信。

中鼎說，「2018探索台灣120h」活動首次結合聯合國永續發展目標，並期望學員們能在探索、感受、觀察、實際走訪及體驗台灣的過程中，以不同角度重新瞭解永續面向的台灣，深植永續教育種子。最新活動訊息請持續關注中鼎教育基金會粉絲頁、台灣企業永續研訓中心粉絲頁及官網(www.ctcief.org/、http://taise.org.tw/active_areashow.php?cid=415與http://www.ccstw.net/)。