獲頒終身成就獎 彭淮南：榮譽屬全體民眾

（中央社記者邱柏勝台北22日電）英國出版商Central Banking Publications今日公布2018年終身成就獎（Lifetime Achievement Award）得主，由台灣中央銀行總裁彭淮南獲獎。對此彭淮南表示，此項榮譽屬於全體民眾，不屬於他個人。

Central Banking Publications成立於1990年，分別在英國倫敦、美國紐約及香港等地設有辦公室；主要從事與央行業務有關的金融政策與金融市場分析，並出版相關書籍，發行中央銀行業務季刊（Central Banking Journal）；另舉辦研討會及訓練課程，邀請各國央行派員參加。

央行今天發布新聞稿指出，Central Banking Publications終身成就獎得主的選拔，主要是依據3項標準判定，包括一、致力開創性業務（Pioneering work）；二、改善央行業務樣貌（Reshaping the central banking landscape），以及三、具備傑出的公務成就（Outstanding public service）。

候選人經該機構編輯團隊先行初選後，再送其編輯諮詢委員會（Editorial Advisory Board）相關委員所組成之評審小組（Awards Committee）遴選而得。目前該編輯諮詢委員會25名委員包括Robert Shiller及Robert Mundell兩位諾貝爾經濟學獎得主、Charles Goodhart與Kenneth Rogoff等12位知名學者，以及11位各主要國家的央行前總裁。

央行指出，近年來曾獲得Central Banking Publications終身成就獎的央行官員，包括美國聯準會前主席Paul Volcker、法國央行前總裁Jacques de Larosiere、馬來西亞央行前總裁Zeti Akhtar Aziz，以及美國聯準會前副主席Donald Kohn。

彭淮南亦曾榮獲全球知名雜誌The Banker評選為2008年度「亞洲地區最佳央行總裁」（Best central banker governor - Asia）。The Banker創刊於1926年，為英國金融時報（Financial Times）集團旗下的專業雜誌。1070122