期交所22日盛大舉辦英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨上市典禮

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)今(22)日盛大舉辦「 英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨上市慶祝典禮」， 包括金管會副主委鄭貞茂、證期局副局長張振山、 外交部歐洲司科長吳宜侃、澳洲在台辦事處副代表徐佩儀(Ms. Eliza Chui)、英國在台辦事處處長辛格曼(Mr. Mandeep Singh Gill)、期貨公會理事長糜以雍以及期貨商、 證券商董事長及總經理等逾百位貴賓親臨祝賀，冠蓋雲集。 上市典禮在輕快活潑具有歡慶意義的英式傳統吉格舞蹈精彩演出下揭 開序幕，並由貴賓共同揭開「 英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨上市成功」大型氣球， 隨即飄出眾多色彩繽紛的氣球與彩帶，在熱鬧氣氛中歡慶2項新商品 上市。

金管會副主委鄭貞茂致詞時表示， 英鎊及澳幣不僅在臺灣外匯市場中為交易量前五大標的， 在海外留學市場中，澳洲及英國也是學生最嚮往留學的第2名及第4 名，可以想見市場對英鎊及澳幣的需求逐日提高。 英國自宣布脫歐以後，即積極推動法規鬆綁及發展金融科技， 以維持倫敦金融中心之角色， 尤其與金管會在基礎建設等融資上均有密切交流； 至於澳洲則是維持經濟正成長近30年，並積極發展金融科技， 設立監理沙盒。因此，期交所此次推出英鎊兌美元、 澳幣兌美元兩項匯率期貨商品，不僅可提供民眾避險， 也可讓金融機構連結此兩項商品，提供交易人更好的服務。

鄭副主委強調， 金管會近幾年來也持續鬆綁法人參與期貨交易相關法規，包括： 放宽銀行業股價類期貨多頭避險交易、 放寬保險業從事增加投資效益目的之衍生性金融商品交易， 及放寬投信業之組合型基金得基於增益目的從事證券相關衍生性金融 商品交易。金管會未來仍將持續鬆綁相關法規， 以促成法人進一步參與期貨市場交易。

期交所董事長劉連煜致詞時表示， 期交所持續推動商品多樣化及制度接軌國際。在商品多樣化方面， 匯率類商品為期交所「三足鼎立」商品發展策略其中之一， 期交所考量臺北外匯市場外幣對外幣交易量前五大標的為人民幣、 歐元、日圓、英鎊及澳幣，為適切提供市場避險需求，於104年7 月上市第一檔匯率期貨--人民幣匯率期貨， 並陸續推出人民幣選擇權及歐元、日圓匯率期貨， 其中因人民幣匯率選擇權為全球首檔以人民幣計價之離岸人民幣匯率 選擇權商品，因此獲得FOW 2017年「全球年度交易所」獎之最高榮譽。

今日再上市英鎊及澳幣兩檔匯率期貨後，匯率類商品增加至8項， 不僅匯率類產品線更加完整，亦可發揮群聚效果。 期交所之匯率類商品具有標準化契約、集中市場交易價格公開透明、 保證金制度資金成本低、 可隨時反向沖銷具便利性及無需承擔交易對手信用風險等優點。 另因應國際金融市場變動快速，匯率類商品一併納入夜盤適用商品， 提供交易人更多避險選擇。期交所亦將於本周與國際指數編製機構S &P Dow Jones指數公司（S&P）完成合作契約的簽署， 共同合作編製人民幣匯率期貨指數，預計於第一季共同發布。 透過新商品持續推出，預計將可進一步推升期貨市場量能持續成長。